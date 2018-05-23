Полуфинал Первенства Воскресной школы Смоленского собора

Традиционный полуфинал Первенства школы среди мальчиков и девочек по шахматам прошел в Воскресной школы Смоленского собора, по благословению настоятеля протоиерея Павла Вейнгольда. Соревнования проходили по четырем возрастным группам, всего в турнирах приняли участие около 40 воспитанников. Играли по круговой системе.

В турнире среди девочек младших групп играли юные шахматистки-дошкольницы и первоклассницы. Первое места, выиграв все партии заняла Белова Мария. На втором месте, уступив только лишь победительнице, Юдина Виктория. Замкнула тройку призеров Наумова Ирина.

Среди мальчиков младших групп играли ребята 2009 г. рождения и шахматисты первого года обучения. В турнире уверенную победу одержал Чуйков Артем. На втором месте Куриленко Данил, а третье место у Щеклеина Андрея.

У старших ребят возрастной диапазон играющих был от 2008 до 2005 г.р., 1-2 места поделили Белов Евгений и Захаров Роман, но в личной встрече выиграл Евгений, он и стал победителем турнира. Третье место, также по дополнительным показателям, занял Шатохин Афанасий, а Литвинов Иван занял 4 место.

В турнире старших девочек было самое большое количество участниц - 13 человек. По итогам турнира, на 1-2 места поделили Болотнова Анна и Гребцова Елизавета, но личная встреча между девочками закончилась в пользу Ани. Такая же ситуация и с 3-4 местом, за которое боролись Марунич Дарья и Васицкая Алика. Набрав одинаковое количество очков, но обыграв соперницу, третье место заняла Даша.

Соревнования проходили по средам и субботам почти два месяца. Ребята с нетерпением ждали награждения. Все участники соревнований получили в подарок мячи, а призерам и победителям дополнительно вручили медали и грамоты.

Финал Первенства Воскресной школы планируется также традиционно, во время Православного фестиваля, посвященного дню Семьи и Верности, приурочен ко дню празднования православных святых князя Петра и его жены Февроньи.