Полуфинал города Белгорода среди мужчин
Опубликовано пт, 03/03/2017 - 18:23 пользователем Маслова Ирина
12-26 января в г. Белгороде в шахматном клубе НИУ "Бел ГУ" состоялся полуфинал города белгорода по шахматам среди мужчин. В турнире приняли участие двадцать человек. Играли по швейцарской системе в 9 туров.
Итоги соревнований:
1 место занял Елизаров Игорь перворазрядник лицея №10, набравший 7, 5 очков. 2-3 места поделили Безухов Александр из гимназии №2 и студент Ерохин Виктор, набравшие по 6, 5 очков. Дополнительные показатели выше у Александра, он стал вторым призером, а Виктор -третьим.
Поздравляем победителей и призеров соревнований!
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