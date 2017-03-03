Полуфинал города Белгорода среди мужчин

12-26 января в г. Белгороде в шахматном клубе НИУ "Бел ГУ" состоялся полуфинал города белгорода по шахматам среди мужчин. В турнире приняли участие двадцать человек. Играли по швейцарской системе в 9 туров.

Итоги соревнований:

1 место занял Елизаров Игорь перворазрядник лицея №10, набравший 7, 5 очков. 2-3 места поделили Безухов Александр из гимназии №2 и студент Ерохин Виктор, набравшие по 6, 5 очков. Дополнительные показатели выше у Александра, он стал вторым призером, а Виктор -третьим.

Поздравляем победителей и призеров соревнований!