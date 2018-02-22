Полуфинал Чемпионата г.Белгорода по шахматам среди мужчин
Опубликовано чт, 22/02/2018 - 17:14 пользователем Маслова Ирина
В г.Белгороде прошёл полуфинал Чемпионата г.Белгорода по шахматам среди мужчин. В соревнованиях приняли участие 28 шахматистов.
Поздравляем победителей и призеров соревнований:
1 место - Петров Эрнест (СОШ №11, 7 класс),
2 место - Безухов Александр (гимназия №2, 7 класс)
3 место - Тинина Кристина (Томаровская СОШ, 7 класс)
Все призеры - воспитанники МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода.
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