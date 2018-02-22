В г.Белгороде прошёл полуфинал Чемпионата г.Белгорода по шахматам среди мужчин. В соревнованиях приняли участие 28 шахматистов.

Поздравляем победителей и призеров соревнований:

1 место - Петров Эрнест (СОШ №11, 7 класс),

2 место - Безухов Александр (гимназия №2, 7 класс)

3 место - Тинина Кристина (Томаровская СОШ, 7 класс)

Все призеры - воспитанники МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода.