Полуфинал Чемпионата г.Белгорода по шахматам среди мужчин

Опубликовано чт, 22/02/2018 - 17:14 пользователем Маслова Ирина

В г.Белгороде прошёл полуфинал Чемпионата г.Белгорода по шахматам среди мужчин. В соревнованиях приняли участие 28 шахматистов.

Поздравляем победителей и призеров соревнований:

 1 место - Петров Эрнест (СОШ №11, 7 класс),

2 место - Безухов Александр (гимназия №2, 7 класс)

3 место - Тинина Кристина (Томаровская СОШ, 7 класс)

Все призеры - воспитанники МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода.

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