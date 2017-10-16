Великий праздник Русской Православной Церкви — Покров Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии празднуется ежегодно 14 октября по новому стилю. Этому главному осеннему празднику, история которого восходит к 910 году, были посвящены шахматные турниры, которые проходили на сцене Районного модельного Дома культуры города Новый Оскол.

В турнире, в котором «скрестили шпаги» школьники девочки играли по круговой системе, а мальчики по Швейцарской системе. Контроль времени 15 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

В результате упорной и бескомпромиссной борьбы первое место среди девочек заняла Дарья Курпякова, которая выиграла четыре партии, а в двух партиях добилась ничейного результата.

На втором месте Дарья Булавина, которая тоже набрала 5 очков из 6 возможных, но уступила победительнице в личном зачёте. Замкнула тройку призёров Олеся Подлесная. У неё три победы, две ничьи и одно поражение.

У мальчиков стопроцентный результат показал Филипп Крупенко, он уверенно занял первое место. На втором месте – Максим Коркин, на третьем – Артём Рикун.

Победители и призёры соревнования награждены грамотами от Православного Прихода Успенского Собора и молодёжными журналами.

Затем для восьми любителей древней и мудрой игры был организован блицтурнир. Играли по круговой системе в два круга с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику.

В этом турнир первое место занял Сергей Гончарук, который набрал 10,5 очков. На втором месте Мурвалат Юсубов – 9,5 очков (с.Великомихайловка), На третьем, набрав 8,5 очков – Владимир Бондаренко.

Они награждены грамотами от Православного Прихода Успенского Собора.

15 октября в Духовно-просветительском Центре во имя святой великомученицы Параскевы наречённой Пятницей состоялся турнир по русским шашкам. Соревнования у мальчиков и у девочек проходили по круговой системе.

В результате первое место среди мальчиков со стопроцентным результатом занял Максим Коркин, На втором месте Сергей Андрущенко, на третьем – Андрей Герасимов.

У девочек первое место со стопроцентным результатом заняла София Нагорная. Второе место заняла Мария Образцова. Дарья Булавина и Елизавета Петрова набрали одинаковое количество очков. Дополнительные показатели вывели на третье место Дашу.

Победители и призёры награждены грамотами от Православного Прихода Успенского Собора и сладкими призами. Для всех участников соревнования был организован сладкий стол.

М.Попов – судья соревнований