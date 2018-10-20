«Покров Пресвятой Богородицы»

14 октября в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города новый Оскол состоялся турнир по шахматам среди школьников, который был посвящён великому празднику Русской Православной Церкви – Покрову Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

В турнире приняло участие 26 шахматистов из городских школ. Среди мальчиков до 16 лет победу праздновал Максим Шаталов (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте расположился Максим Коркин (МБОУ «СОШ №2»), на третьем – Ростислав Славинский (МБОУ «СОШ №2»).

Среди мальчиков до 10 лет победил Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»). Второе место занял Игорь Радомский (МБОУ «СОШ №1»), третье – первоклассник МБОУ «СОШ №1» Матвей Чикалов.

У младших девочек победителем турнира стала Дарья Курпякова (МБОУ «СОШ №1»). Второе место заняли сразу две участницы – Екатерина Бессарабова и София Егизарова (обе из МБОУ «СОШ №2»), третье – первоклассница МБОУ «СОШ №3» Дарья Юрченко. У девочек постарше победителем соревнования стала Маргарита Шаталова (МБОУ «СОШ №3»). Дальше места распределились следующим образом: Лилия Грибкова (МБОУ «СОШ «2») – 2 место, Дарья Булавина (МБОУ «СОШ №1») – третье место.

Победители и призёры во всех номинациях награждены грамотами и сладкими призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». Всех участников соревнования угостили конфетами.

С.Гончарук – главный судья соревнования