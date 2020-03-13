Подведены итоги зимних турниров в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г.Белгорода

7 марта в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г.Белгорода подводили итоги открытых зимних турниров по классическим шахматам .

С 29 января проходили субботние турниры по швейцарской систме. В группе «А» играли шахматисты с рейтингом выше 1150, всего приняли участие 22 шахматиста.

В группе «В» играли начинающие шахматисты и ребята с рейтингом до 1150 – 38 участников.

Призерами турнира «А» стали – 1 место – Колисниченко Владислав, 2 место – Дикунов Артем, 3-4 места поделили Гершевич Георгий и Шалопутов Артем. Среди девушек 1 место заняла Тичак Ксения, 2-3 соответственно поделили Кравцова Елена и Нестерова Мария.

В младшем турнире 1 место среди юношей занял Кривцов Дмитрий, 2 место у Шмидта Артема, 3 место занял Мотузов Егор. А у девочек места распределились так: 1 место – Юхименко Дарья, 2-4 места поделили Ощепкова Амалия, Король Анна и Казимова Ирина.

Призерам вручены грамоты от спортивной школы, а также все участники соревнований получили сладкие призы.