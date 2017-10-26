ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 14-ГО ЭТАПА «ГРАН-ПРИ ДВОРЕЦ»

14-й этап серии «Гран-при Дворец» проходил в ДЮСШ им. Ботвинника с 7 по 22 октября. Соревнования проводились в пяти рейтинговых группах и собрали 150 участников.

В главном турнире вновь, как и на предыдущем этапе, первенствовал Александр Дончев. На этот раз он в семи партиях он отдал своим соперникам лишь пол-очка и занял чистое первое место. Вторым финишировал Евгений Окунь, набравший 5,5 очков. По 5 оказалось на счету Анатолия Фридмана и Александра Грановского. По дополнительным показателям бронзу выиграл Фридман.

В группе «В» первенствовал Александр Орлов, набравший 6,5 очков. В группе «С» сильнее всех был Артем Сафинов – 6. Матевос Матевосян одержал победу в группе «D», заработав 6 очков, в группе «Е» первым стал Глеб Романов – 6.

Добавим, что общий призовой фонд турнира составил более 150 000 рублей.