Победы XIII Кубка ректора НИУ «БелГУ» по шахматам

В Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ», прошло закрытие XIII Кубка ректора по шахматам.

Церемонию награждения открыла арт-студия «Вереск». Их композиция «Только вперёд!» очень точно характеризовала, действительно, яркую и интересную игру, которая продолжалась несколько дней. Все шахматисты продемонстрировали мастерство, выдержку, стремясь только к победе.

Шахматный клуб в БелГУ был создан в 2004 году. И уже на следующий год в университете состоялся первый Кубок ректора. За эти годы в интеллектуальных состязаниях приняли участие более тысячи любителей шахмат. Многие участники повысили свой квалификационный уровень, выполнили массовые разряды, нормативы кандидатов в мастера спорта, мастеров ФИДЕ, баллы международных мастеров и гроссмейстеров.

Церемонию награждения открыла проректор по культурно-воспитательной деятельности университета Светлана Острикова, в своем выступлении она отметила: « стало больше участвовать в турнирах иностранных студентов, семейный турнир является преемственностью поколений и хорошей популяризацией шахмат в семьях».

Среди команд студенческих землячеств университета третье место заняла команда Вьетнама, второе – шахматисты Индии, лучшими признаны российские игроки.

Среди участников семейного турнира были семьи сотрудников и студентов университет. Так семья директора центра развития интеллектуальных видов спорта Александра Иванова заняла третье место в общем зачете, на втором месте семья Романюк из г.Белгорода, а победителями стала семья Шутенко, дедушка живет в Прохоровке, а папа и сын в Белгородском районе. В дополнительных номинациях призы достались: семья студентки экономического института Анастасии Шалопутовой, папа и младший брат Андрей, в категории « один участник до 12 лет», в номинации « один участник до 16 лет», семья студентки Педагогического института Дарьи Андреевой, папа и младшая сестра София.

В турнире «А»- мастерском первое место занял директор ЦРИВС Александр Иванов, на втором месте студент факультета физической культуры Иван Климов. Третье место у аспиранта БГТУ им.В. Шухова Алексея Лойко.

В «Любительском турнире» первое место занял Михаил Синцарев (ученик гимназии № 2 г.Белгорода), Петровская Ольга (ученица гимназии № 2 г.Белгорода), на третьем месте Горяшин Алексей.

В «Рейтинговом турнир» первым стал Александр Безухов(ученик гимназии № 2 г.Белгорода), второе место у Дениса Хвещеника (г.Белгород), на третьем месте Алексей Давыдов (г.Курск). За лучший результат среди студентов НИУ «БелГУ» приз получил Берналь Касарес Хуан Давид из Колумбии.

Первое место в «Блиц турнире» у Александра Иванова, на втором месте представитель Юго-западного государственного университета(г.Курск) Андрей Бараш, на третьем месте Алексей Лойко.

В турнире по Быстрым шахматам первое место занял, Александр Иванов, на втором месте Евгений Пьянков из Корочанского района, третье место у Дениса Хвещеника. Среди женщин первое место у ПолиныЧистиковой (г.Белгород), второе место у Анастасии Шалопутовой, на третьем месте Дарья Андреева.

Перед гостями, участниками и победителями Кубка с яркими номерами выступали ансамбль спортивного бального танца «Белогорочка» и солисты арт-студии «Вереск».

В заключительном слове председатель Белгородской региональной общественной организации «Шахматная федерация», международный гроссмейстер по шахматам Александр Иванов поблагодарил всех, кто участвовал в этих состязаниях, поздравил с заслуженным успехом победителей, пожелал всем присутствующим в зале крепкого здоровья, ярких побед на шахматном поле. Он отметил, что главная цель соревнований была достигнута: участники потренировались, повысили свою квалификацию и пообщались. Выразил надежду на новые встречи на университетских турнирах!

Елизавета Драгунова, фото пресс-службы НИУ "Бе