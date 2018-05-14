12 мая в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол состоялся праздничный блицтурнир по шахматам, который был посвящен Дню Победы.

В турнире приняло участие семь шахматистов. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

В результате, первое место, набрав 5 очков из 6 возможных, занял Сергей Гончарук. На втором месте отстав на пол очка, разместился Николай Смехнов. Леонид Мирошников замкнул тройку призёров. У него 4 очка.

Победитель и призёры награждены грамотами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

Сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку «Победный май», с которой участники соревнования с удовольствием ознакомились. Также шахматисты посетили фото-экспозицию «Стена Памяти». Она оформлена на первом этаже Центральной библиотеки, и будет работать до 26 июня.