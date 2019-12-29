По итогам 46 этапов Детского Кубка России по шахматам, проведенных в 2019 г.по всей территории России определены по 8 лучших мальчиков и девочек по возрастам до 9,11, 13 и 15 лет, которые с 4-13 декабря приехали в г. Москву, где прошли финальный соревнования Детского Кубка России по шахматам. В турнире девушек до 15 лет приняла участие Дорохина Елизавета. Ее соперницами стали победители этапов Кубка России из Ставропольского края, Алтайского края, Республики Тыва, Московской области,Волгоградской области и Ханты-Мансийского автономного округа. По итогам соревнований Лиза завоевала бронзовую медаль этого престижного турнира, организатором которого является Федерация шахмат России.