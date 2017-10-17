«По долгу памяти»

Шахматно-шашечный турнир, посвященный памяти воина-интернационалиста Вадима Чеченева

13 октября 2017 года на базе подросткового клуба имени В.Чеченева состоялся шахматно-шашечный турнир среди подростковых клубов по месту жительства. Турнир был посвящен памяти воина-интернационалиста Вадима Чеченева, погибшего во время исполнения воинского долга в Республике Афганистан. Организатором соревнований выступило МБУДО «Юность».

С открытием турнира и приветственным словом участников поздравила директор учреждения дополнительного образования «Юность» Колупаева Татьяна Аркадьевна. Она пожелала всем успехов и побед и отметила, что этот турнир является одним из важных элементов нравственно-патриотического воспитания молодежи, сказала о необходимости проведения таких турниров. Татьяна Аркадьевна вручила благодарственное письмо почетному гостю на этом мероприятии, маме воина-интернационалиста В.Чеченева - Валентине Кузьминичне Чеченевой за воспитание достойного патриота своей страны.

Валентина Кузьминична Чеченева с ответным словом обратилась к участникам соревнований, она рассказала о своём погибшем сыне, о важности и престиже службы в армии сегодня и в завершении своих слов пожелала всем удачи и поблагодарила организаторов мероприятия за традиционное проведение шахматно-шашечного турнира памяти её сына, воина-интернационалиста В.Чеченева.

Почтить память не вернувшихся с Афганской войны и пожелать удачи юным спортсменам пришел воин-интернационалист Башкатов Михаил Васильевич. В его исполнении прозвучала песня «Про Афганистан».

Память Вадима Чеченева участники и гости турнира почтили минутой молчания.

В соревнованиях приняли участие пять команд из подростковых клубов по месту жительства МБУДО «Юность». Это команды клубов имени В.Лосева, «Огонек», «Алые паруса», «Бригантин» и «хозяева» клуб имени В.Чеченева. Игра выдалась весьма занятная и интересная. Ребята упорно сражались за победу, не желая уступать друг другу.

В результате шахматных и шашечных баталий места распределились следующим образом: первое место в турнире по шахматам заняла команда из клуба им. В.Чеченева, на втором месте команда «Огонек», почетное третье место завоевали шахматисты из клуба «Бригантина». В турнире по шашкам также победу одержали «хозяева» клуба – команда клуба Вадима Чеченева, на втором месте клуб «Алые паруса», на третьем месте команда клуба имени В.Лосева. Команды-победительницы были награждены грамотами и сладкими призами.

В завершении мероприятия для всех участников турнира Валентиной Кузьминичной Чеченевой был организован сладкий стол .

педагог – организатор С.А. Топилина