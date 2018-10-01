29 сентября в шахатном клубе МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода состоялись традиционные турниры, под названием "Первый шах".

В турнире "А" играли шахматисты имеющие юношеские разряды, а в турнире "В" - ребята, которые делают только первые шаги в шахматах. Многие из них пришли заниматься в спортивну школу только месяц назад и уже показывают первые результаты.

Итоги турнира "А".

Среди мальчиков: 1 место Краснонос Вячеслав, 2 место - Мотузов Егор, 3-4 места поделили Стряпчий Андрей и Щербинин Дмитрий.

Среди девочек: 1 место - Морозова Анна, 2 место - Деркач Софья, 3 место - Смолякова Вероника.

Итоги турнира "В" : 1 место в общем зачете и среди девочек - Леоненко Дарья, 2 место среди девочек - Дуганова Евгения, 3 место - Ковалева Екатерина.

Среди мальчиков - 1 место - Севриков Тимофей, 2 место - Филатов Андрей, 3- 4 места поделили Батулин Матвей и Батищев Арсений.

В субботнем блиц-турнире среди групп УТ победителями стали: 1 место - Шалопутов Андрей, 2 место - Лохман Борис, 3 место - Чеков Илья.

Среди девочек: 1 место - Кравцова Елена, 2 место - Тичак Ксения, 3 место - Нестерова Мария.

Поздравляем победителей и призеров соревнований!