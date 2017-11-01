В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 прошел самый первый шахматный турнир, в котором приняли участие юные шахматисты, которые в августе-сентябре поступили в спортивную школу.

Турнир назывался «Первый шах!» и проводился в рамках первенства шахматного клуба.

Девять девочек играли по круговой системе с контролем времени- 15 минут каждой участнице до конца партии.

В итоге по шесть очков набрали сразу три девочки. Лишь дополнительные показатели определили победителей и призёров: первое место заняла первоклассница Морозова Анна из Новосадоской школы. А на втором месте самая юная участница соревнований, пятилетная Юлия Пьянкова из Корочанского района. В личной встрече Юля обыграла свою старшую сестру, шестилетнюю Ольгу Пьянкову. В итоге Оля Пьянкова стала третьим призером соревнований. Всего на пол-очка отстала первоклассница Дикунова Алёна из СОШ №47, выигрыш в последнем туре давал ей первое место, неожиданно для всех она проиграла в лучшей позиции.

У мальчиков тоже получился дележ мест. Играли чуть больше двадцати ребят по швейцарской системе в семь туров. По шесть очков набрали две ребят Коваленко Давид, второклассник из СОШ №40 и Краснонос Вячеслав, третьеклассник из СОШ №41. В личной встрече победил Коваленко Давид, он и стал победителем турнира, а Краснонос Слава занял второе место. Третьим призером соревнований стал дошкольник Павлюченко Степан. Немного не повезло лидеру соревнований первокласснику лицея №10 Андросову Владимиру, он занял четвертое место.

В целом турнир получился интересным, боевым. Все участники соревнований получили первый игровой опыт, и конечноже награды - грамоты и сладкие призы.

Гл. судья соревнований И.В.Маслова