«Первой Конной Армии – 100 лет. 1919 – 2019 г.г.»

В этом году Первой Конной Армии исполняется 100 лет. 3 мая по инициативе Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа, в Великомихайловском музее имени Первой Конной Армии, состоялся блицтурнир по шахматам, посвящённый знаменательной дате.

Перед началом, для участников соревнования была проведена экскурсия по музею. Присутствующие с интересом ознакомились с экспонатами музея. Сфотографировались на память в фотозоне. Желающие могли приобрести себе сувениры.

Турнир проходил по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. В результате первое место со стопроцентным результатом занял Мурвалат Юсубов (Великомихайловское с/п). Три участника пришли к финишу с одинаковым количеством очков и дополнительными показателями. Для выявления призёров пришлось провести между ними турнир с укороченным контролем времени – 5 минут до конца партии каждому участнику. По завершении дополнительного турнира второе место занял Сергей Гончарук (г.Новый Оскол). Студент Белгородского государственного института искусства и культуры Алексей Бакланов (г. Новый Оскол) замкнул тройку призёров.

В турнире, в котором «сражались» девочки, места распределились следующим образом: 1 место – Ангелина Глушкова (МБОУ «СОШ №3» г. Новый Оскол), 2 место – Эвелина Скурятина (МБОУ «СОШ №1 с УИОП им. Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол), 3 место Аделина Скурятина (МБДОУ «Детский сад №9» г. Новый Оскол).

Победители и призёры награждены грамотами и медалями от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новоосольского городского округа. Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» предоставил призы.

Планируется и в дальнейшем регулярно устраивать в стенах Великомихайловского музея имени Первой Конной Армии шахматные баталии.

И.Никитина – директор Великомихайловского музея имени Первой Конной Армии