Первенство Яковлевского района по русским шашкам
Опубликовано вт, 20/08/2019 - 00:38 пользователем Маслова Ирина
17-18 августа впервые за всю историю Яковлевского городского округа, прошло первенство по русским шашкам. В турнире приняли участие 10 человек. Трое представителей поселка Яковлево. В результате бескомпромиссной борьбы, первый чемпионом Яковлевского городского округа стал Коцарев Леодин. Неоднократный победитель областных и районных соревнований по русским шашкам. Достойный представитель нашего района. Вторым стал Попов Михаил. Третьим стал Николаевский Виталий, представитель п. Яковлево.
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