Первенство шахматного клуба МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода

В шахматном клубе ДЮСШ №4 прошло личное первенство по шахматам среди шахматистов 2002 г.р. и моложе.

Соревнования игрались по швейцарской системе в 9 туров. Играли с классическим контролем - 1 ч 15 минут каждому участнику до конца партии. Приняли участие 20 шахматистов.

Среди мальчиков 1-2 места поделили Андрей Шалопутов (СОШ №31)и Артем Дикунов (СОШ №47), набравшие по 8 очков, личная встреча у ребят закончилась ничейным результатом, по дополнительным показателям первым стал Шалопутов. На третьем месте Сергей Часовской (СОШ №50). Лучшего результата среди мальчиков (2007 г.р. и моложе) добился Лев Воронин (Дубовская СОШ).

Среди девочек первое место заняла Ксения Канаш (СОШ п.Никольское), на втором месте Ксения Тичак (СОШ №16), третье место заняла Ирина Калашникова (Шуховский лицей), Среди дечовек 2007 г.р. и моложе лучший результат показала Мария Нестерова (Шуховский лицей).

Поздравляем призеров и победителей.