Первенство шахматного клуба МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода

Опубликовано пн, 27/11/2017 - 23:01 пользователем Маслова Ирина

В шахматном клубе ДЮСШ №4 прошло личное  первенство по шахматам среди шахматистов 2002 г.р. и моложе.

Соревнования игрались по швейцарской системе в 9 туров. Играли с классическим контролем - 1 ч 15 минут каждому участнику до конца партии. Приняли участие 20 шахматистов.

Среди мальчиков 1-2 места поделили Андрей Шалопутов (СОШ №31)и Артем Дикунов (СОШ №47), набравшие по 8 очков,  личная встреча у ребят закончилась ничейным результатом, по дополнительным показателям первым стал Шалопутов. На третьем месте Сергей Часовской (СОШ №50). Лучшего результата среди мальчиков  (2007 г.р. и моложе)  добился Лев Воронин (Дубовская СОШ).

Среди девочек первое место заняла Ксения Канаш (СОШ п.Никольское), на втором месте Ксения Тичак (СОШ №16), третье место заняла Ирина Калашникова (Шуховский лицей), Среди дечовек 2007 г.р. и моложе лучший результат показала Мария Нестерова (Шуховский лицей).

Поздравляем призеров и победителей.

 

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