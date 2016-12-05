Первенство района среди сельских поселений.

3 декабря в 10 часов в Валуйском шахматном клубе ДК и С состоялся командный турнир среди сельских поселений. Состав команды 2 человека в возрасте от 14 лет и старше.

Ожидалось, что в соревновании примут максимальное количество команд, но к началу турнира прибыло только семь. Турнир проходил по круговой системе и по правилам ФИДЕ. Контроль времени 10 минут на партию каждому участнику. Участников турнира приветствовал начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике А.Широков. Более чем двухчасовая игра команд закончилась победой шахматистов поселка Уразово с результатом 9 очков из 12. На втором месте любители шахмат из Тимоновского сельского поселения, набравшие на очко меньше. 6,5 очков позволили почитателям интеллектуальной игры из Борчанского сельского поселения закрепиться на третьем призовом месте. По завершении турнира командам призерам были вручены грамоты, а участникам подарки от управления физической культуры, спорта и молодежной политике. Остается надеяться, что в следующем году количество команд будет максимальным и борьба будет более бескомпромиссной, так как в каждом сельском поселении любителей шахматной игры можно набрать не на одну команду, а для этого их нужно только организовать на местах.

Р.Нуруллин, судья соревнований,

член Президиума областной шахматной федерации.

(5 декабря 2016года.)