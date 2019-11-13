Первенство по шахматам среди школ города.

8 ноября 2019 года в Валуйках в средней школе №1 состоялось командное первенство по шахматам среди пяти школ города.

Каждая команда состояла из трех мужских и двух женских досок на которых играли школьники разных классов. Игра проходила по правилам ФИДЕ с часами. Контроль времени 15 минут на партию каждому участнику. Игра с часами вносила свои коррективы. Основная борьба за первое место проходила между школами №1 и №2. Не без доли везения и удачи первое место завоевала команда школы № 2. Она набрала 15 очков и одержала четыре командные победы. На первой доске за школу играл Трубников Никита (6 класс) – 3,5 очка, на второй Путин Павел (10 класс) – 4 очка из четырех, на третьей Селиванов Иван (5 класс) - 2,5 очка, на четвертой доске Барабаш Нионила (4 класс) -2 очка, на пятой Катасонова Лина (6 класс) - 3очка. На очко отстала команда из средней школы №1. В ее активе 14 очков. За команду выступали ребята и девчата старших классов (9-11 классы). Это по доскам: Суслов Максим, Князев Арсений, Бырка Евгений, Королева Ангелина, Гузь Оксана. Третье место заняла средняя школа №5, набравшая 8,5 очка. Четвертое место у средней школы № 3 - 6,5очков и средняя школа №4 замкнула таблицу с 6 очками. Судил соревнование учитель физкультуры из средней школы №2 Манин Алексей. Первенство среди школ прошло корректно и организованно. Соревнование показало, что есть дети, играющие в шахматы, но им не хватает практики и достаточных знаний для участия. как в районных так и в областных шахматных мероприятиях за исключением единиц.

Р. Нуруллин, член шахматного совета клуба.

11.11.2019г.