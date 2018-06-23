Первенство МБУДО "ДЮСШ №4 г.Белгорода" по шахматам

с13 по 20 июня в шахматном клубе МБУДо ДЮСШ № 4 проводилось первенство спортивной школы среди мальчиков и девочек до 10, 12 и 14 лет.

В соревнованиях приняли участие 45 шахматистов. Мальчики игграли по швейцарской системе, а девочки по круговой.

В турнире мальчиков до 10 лет победителем стал Прожняков Владислав (тренер Окунь О.Л.), набравший 6 очков. Столько же очков и у Вологина Владислава (тренер Волошкин В.И.), но он стал вторым по дополнительным показателям. Третье место у Смирнова Никиты(тренер Окунь О.Л.) - 5.5 очков. Среди девочек до 10 лет победительницей стала Матрашилова Елизавета (тренер Окунь О.Л.), которая также по дополнительным показателям опередила Хухареву Татьяну (тренер Волошкин В.И.), девочки набрали по 5,5 очков из 7. Третье место досталось Мороз Арине (тренер Окунь О.Л.), у которой 5 очков.

Мальчики до 12 и 14 лет играли в одном турнире. Среди ребят до 12 лет победу одержал Сергиенко Иван, 5,5 очков (тренеры Маслова И.В., Елизаров А.В.), 2-3 места поделили соответственно, набрав по 4 очка, Зенков Максим(тренер Окунь О.Л.) и Синцарев Михаил (тренер Волошкин В.И.). У ребят до 14 лет лидировал Воржевитин Дмитрий(тренеры Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.), он и стал победителем всего турнира, набрав наибольшее количесвто очков: 6 из 7. 2-4 места поделили Шалопутов Андрей (тренер Маслова И.В.), Золотухин Алексей (тренер Семенова И.В.) и Ишков Ярослав (тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н.).

У девочек до 12 лет победительницей стала Смирнова Дарья(тренер Маслова И.В.), на втором месте Нестерова Мария(тренер Маслова И.В.), третье место у Кравцовой Елены (тренер Маслова И.В.) Среди девушек до 14 лет сильнейшей стала Сизоненко Яна (тренер Волошкин В.И.), на втором месте Смирнова Саломея (тренер Окунь О.Л. и Окунь Л.Н.), замкнула тройку призеров Тичак Ксения(тренер Маслова И.В.).

Грамоты и медали призерам и победителям вручила заместитель директора ДЮСШ №4 Ковтун Елена Николаевна.

ризерам и победителям были вручены