Первенство города Белгорода по шахматам среди мальчиков и девочек 9, 10, 12,14 лет, юношей и девушек до 16 и 18 лет

С 29 декабря по 8 января в "Центре образования№1" г. Белгорода прошло Первенство города Белгорода по шахматам среди мальчиков и девочек до 9,10,12,14 лет и юношей и девушек до 16 и 18 лет.

Соревнования проводились по возрастам по круговой системе.

В турнире мальчиков до 9 лет призерами стали:

1 место- Ильенко Филипп

2 место – Шеметов Алексей

3 место - Решетняков Иван

У девочек :

1 место – Ельникова Анжелина

2 место – Юхименко Даша

3 место – Шведова Анастасия

Вс шахматисты этого турнира 2011-2012 г.р.

Призеры срди мальчиков до 10 лет:

1 место – Смирнов Никита

2 место – Сыроватский Святослав

3 место – Тарануха Евгений

Среди девочек:

1 место – Матрашилова Елизавета

2 место - Дикунова Алена

3 место – Морозова Анна, опередившая Деркач Софью по дополнитльным показателям

Срди мальчиков до 12 лт награды получили:

1 место – Прожняков Владислав

2 место – Саблин Леонид

3 мсто - Ламзин Николай

У девочек до 12 лет одинаковое количество очков набрали Кравцова Елена и Ельникова Милена, и лишь дополнительный матч выявил чемпионку города, ею стала Ельникова Милена, Кравцова Лена заняла 2 место, 3 место у Мороз Арины.

В турнире мальчиков и девочек до 14 лет, победительницей среди девушек стала Смирнова Дарья,

А среди ребят места распределились так:

1 место – Волошкин Даниил2 место – Воржевитин Дмитрий

3 место – Зенков Максим

В турнире до 16 лет среди девушек победила Тичак Ксения,

1 место среди юношей – Дятлов Олег,

2 место – Дикунов Артем

3 место – Подусенко Евгений

До 18 лет среди девушек победила Рядинская Мария. У ребят завязалась нешуточная борьба и только дополнительные матчи смогли выявить победителя--Кривоухова Александра, на 2 месте – Чурилов Константин, 3 место занял – Жариков Дмитрий.

Судейство соревнолваний было организовано тренерами МБУДО "ДЮСШ №4" Окунь Л.Н и Окунь О.Л.

Все участники получили призы, призеры получили дипломы управления физической культуры и спорта администрации г.Белгорода и медали, а победителям были вручены кубки.