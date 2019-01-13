Первенство города Белгорода по шахматам среди мальчиков и девочек 9, 10, 12,14 лет, юношей и девушек до 16 и 18 лет
С 29 декабря по 8 января в "Центре образования№1" г. Белгорода прошло Первенство города Белгорода по шахматам среди мальчиков и девочек до 9,10,12,14 лет и юношей и девушек до 16 и 18 лет.
Соревнования проводились по возрастам по круговой системе.
В турнире мальчиков до 9 лет призерами стали:
1 место- Ильенко Филипп
2 место – Шеметов Алексей
3 место - Решетняков Иван
У девочек :
1 место – Ельникова Анжелина
2 место – Юхименко Даша
3 место – Шведова Анастасия
Вс шахматисты этого турнира 2011-2012 г.р.
Призеры срди мальчиков до 10 лет:
1 место – Смирнов Никита
2 место – Сыроватский Святослав
3 место – Тарануха Евгений
Среди девочек:
1 место – Матрашилова Елизавета
2 место - Дикунова Алена
3 место – Морозова Анна, опередившая Деркач Софью по дополнитльным показателям
Срди мальчиков до 12 лт награды получили:
1 место – Прожняков Владислав
2 место – Саблин Леонид
3 мсто - Ламзин Николай
У девочек до 12 лет одинаковое количество очков набрали Кравцова Елена и Ельникова Милена, и лишь дополнительный матч выявил чемпионку города, ею стала Ельникова Милена, Кравцова Лена заняла 2 место, 3 место у Мороз Арины.
В турнире мальчиков и девочек до 14 лет, победительницей среди девушек стала Смирнова Дарья,
А среди ребят места распределились так:
1 место – Волошкин Даниил2 место – Воржевитин Дмитрий
3 место – Зенков Максим
В турнире до 16 лет среди девушек победила Тичак Ксения,
1 место среди юношей – Дятлов Олег,
2 место – Дикунов Артем
3 место – Подусенко Евгений
До 18 лет среди девушек победила Рядинская Мария. У ребят завязалась нешуточная борьба и только дополнительные матчи смогли выявить победителя--Кривоухова Александра, на 2 месте – Чурилов Константин, 3 место занял – Жариков Дмитрий.
Судейство соревнолваний было организовано тренерами МБУДО "ДЮСШ №4" Окунь Л.Н и Окунь О.Л.
Все участники получили призы, призеры получили дипломы управления физической культуры и спорта администрации г.Белгорода и медали, а победителям были вручены кубки.
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