Первенство города Алексеевка среди мужчин

В Алексеевском шахматном клубе завершилось первенство города среди мужчин. Соревнования проводились по выходным дням и проходили по трем лигам. Призовые места заняли:

1 лига 1 место Макаренко Елизавета, 2 место Курбанов Кахрамон, 3 место Лазарев Алексей Иванович

2 лига 1 место Ковалев Никита,2 место Демьяненко Александр, 3 место Жиляков Роман

3 лига 1 место Хохлов Максим, 2 место Шалаев Артем, 3 место Першин Кирилл

Поздравляем победителей и призеров!