Первенство города Алексеевка среди мужчин
Опубликовано вт, 21/02/2017 - 09:30 пользователем Маслова Ирина
В Алексеевском шахматном клубе завершилось первенство города среди мужчин. Соревнования проводились по выходным дням и проходили по трем лигам. Призовые места заняли:
1 лига 1 место Макаренко Елизавета, 2 место Курбанов Кахрамон, 3 место Лазарев Алексей Иванович
2 лига 1 место Ковалев Никита,2 место Демьяненко Александр, 3 место Жиляков Роман
3 лига 1 место Хохлов Максим, 2 место Шалаев Артем, 3 место Першин Кирилл
Поздравляем победителей и призеров!
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