Первенство города Алексеевка по шахматам!

Опубликовано пт, 22/02/2019 - 17:35 пользователем Маслова Ирина

В Алексеевском шахматно-шашечном колубе им. Б.В.Синева прошло первенство города по шахматам среди мужчин.

23 шахматиста разного возраста (в турнире также играли девушки!) сражались по швейцарской системе  в 9 туров.

Первое место занял опытный Александр Зверяченко, набравший 7,5 из 9 очков.

2-4 места поделили соответственно Драницын Василий, Бабкин Николай, Стопичев Иван, у всех участников по 6,5 очков.

Поздравляем победителей и призеров!

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