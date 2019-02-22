Первенство города Алексеевка по шахматам!
Опубликовано пт, 22/02/2019 - 17:35 пользователем Маслова Ирина
В Алексеевском шахматно-шашечном колубе им. Б.В.Синева прошло первенство города по шахматам среди мужчин.
23 шахматиста разного возраста (в турнире также играли девушки!) сражались по швейцарской системе в 9 туров.
Первое место занял опытный Александр Зверяченко, набравший 7,5 из 9 очков.
2-4 места поделили соответственно Драницын Василий, Бабкин Николай, Стопичев Иван, у всех участников по 6,5 очков.
Поздравляем победителей и призеров!
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