«Первенство Детского сада»

Опубликовано сб, 29/06/2019 - 23:38 пользователем Маслова Ирина

 В МБДОУ «Детский сад №10» города Новый Оскол прошло личное первенство по интеллектуальным играм.

   25 июня на старт вышли шахматисты. Играли по Олимпийской системе (с выбыванием). В результате первое место занял Максим Страшных. На  втором месте Константин Котиков, на третьем – София Осипова. Они награждены грамотами и призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

   26 июня играли в русские шашки. Соревнования по шашкам проходили по Швейцарской системе в четыре тура. Победителем шашечного турнира стала Анастасия Комарова. На втором месте  Виктор Гюнтер. Третье призовое место занял Степан Осипов.

   Победитель и призёры награждены грамотами. Всех участников угостили конфетами.

                С.Гончарук – педагог дополнительного образования

 

 

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