«Первенство Детского сада»

В МБДОУ «Детский сад №10» города Новый Оскол прошло личное первенство по интеллектуальным играм.

25 июня на старт вышли шахматисты. Играли по Олимпийской системе (с выбыванием). В результате первое место занял Максим Страшных. На втором месте Константин Котиков, на третьем – София Осипова. Они награждены грамотами и призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

26 июня играли в русские шашки. Соревнования по шашкам проходили по Швейцарской системе в четыре тура. Победителем шашечного турнира стала Анастасия Комарова. На втором месте Виктор Гюнтер. Третье призовое место занял Степан Осипов.

Победитель и призёры награждены грамотами. Всех участников угостили конфетами.

С.Гончарук – педагог дополнительного образования