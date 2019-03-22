Первенство Белгородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет

Опубликовано пт, 22/03/2019 - 08:37 пользователем Маслова Ирина

                 

           В г. Белгороде в  Молодежном культурном центре  НИУ «БелГУ»  прошло  личное первенство Белгородской области по шахматам среди девочек и мальчиков до 9 лет. посвященное 65летию образования Белгородской области. Организаторам соревнований, Центру развития интеллектуальных видов спорта  НИУ «БелГУ»  и областной федерация шахмат удалось собрать рекордное количество участников за все время проведения данных соревнований, на старт вышли 42 мальчика и 13 девочек.  В итоге четырех дневной борьбы  втурнире мальчиков  сразу трое участников пришли  к финишу с одинаковым результатом, по 6,5 очков из 8.  Победителям стал Ильенко Филипп(г.Белгород) имеющий лучшие дополнительные показатели по всем критериям, на 2  месте  Винников Арсений (г.Губкин), 3 место Селиванов Нестор (г.Белгород). В турнире девочек  второй год подряд  победителем становится   Пьянкова  Ольга (г.Короча), на втором месте ее младшая сестра Юлия, 3 место заняла Юхименко Дарья(г.Белгород).  Вся тройка призеров у девочек и победитель  турнира у мальчиков преподнесли подарок своему  тренеру МБУДО ДЮСШ № 4  г.Белгорода Ирине Владимировне Масловой, отметившей накануне соревнований  свой юбилей.

     Достойно выступили ребята, занимающиеся в Центре развития интеллектуальных видов спорта  НИУ «БелГУ», несмотря на  то, что  занятия в центре проводятся только второй год,   всего на пол очка отстав от первой тройки, 4 место в турнире мальчиков занял  Свистунов Мирон, 4-5 место в турнире девочек поделила Софья Круглянская, воспитанники молодого тренера Максима Иванова,  выпускника НИУ «БелГУ».                                              

             Участники  соревнований, занявшие  первые шесть мест  были  награждены, медалями, грамотами и памятными призами, победители турниров  Кубками.  Все участники получили грамоты за участие. По окончанию соревнований  родители участников  выразили свою благодарность  руководству университета за прекрасные условия и проведения соревнований.

                                        

                                                                  Соб.кор.  ЦРИВС НИУ «БелГУ»

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