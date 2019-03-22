Первенство Белгородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет

В г. Белгороде в Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» прошло личное первенство Белгородской области по шахматам среди девочек и мальчиков до 9 лет. посвященное 65летию образования Белгородской области. Организаторам соревнований, Центру развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» и областной федерация шахмат удалось собрать рекордное количество участников за все время проведения данных соревнований, на старт вышли 42 мальчика и 13 девочек. В итоге четырех дневной борьбы втурнире мальчиков сразу трое участников пришли к финишу с одинаковым результатом, по 6,5 очков из 8. Победителям стал Ильенко Филипп(г.Белгород) имеющий лучшие дополнительные показатели по всем критериям, на 2 месте Винников Арсений (г.Губкин), 3 место Селиванов Нестор (г.Белгород). В турнире девочек второй год подряд победителем становится Пьянкова Ольга (г.Короча), на втором месте ее младшая сестра Юлия, 3 место заняла Юхименко Дарья(г.Белгород). Вся тройка призеров у девочек и победитель турнира у мальчиков преподнесли подарок своему тренеру МБУДО ДЮСШ № 4 г.Белгорода Ирине Владимировне Масловой, отметившей накануне соревнований свой юбилей.

Достойно выступили ребята, занимающиеся в Центре развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», несмотря на то, что занятия в центре проводятся только второй год, всего на пол очка отстав от первой тройки, 4 место в турнире мальчиков занял Свистунов Мирон, 4-5 место в турнире девочек поделила Софья Круглянская, воспитанники молодого тренера Максима Иванова, выпускника НИУ «БелГУ».

Участники соревнований, занявшие первые шесть мест были награждены, медалями, грамотами и памятными призами, победители турниров Кубками. Все участники получили грамоты за участие. По окончанию соревнований родители участников выразили свою благодарность руководству университета за прекрасные условия и проведения соревнований.

Соб.кор. ЦРИВС НИУ «БелГУ»