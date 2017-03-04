Первенство Белгородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет
15-19 февраля в г.Белгороде в МКЦ НИУ "БелГУ" прошло первенство Белгородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Эти традиционные соревнования являются отборочными к первенству ЦФО РФ.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие шахматисты области 2009 г.р. и моложе. Мальчики и девочки играли отдельно. У ребят играли по швейцарской системе в 7 туров.
Выиграл все партии первоклассник Вологин Владислав из гимназии №2 г. Белгорода и занял 1 место (тренер Волошкин В.И.).
На 2 месте, отстав от победителя на одно очко, Прожняков Владислав. Влад учится и занимается в "Центре образования №1" г. Белгорода, тренеруют его Окунь О.Л. и Окунь Л.Н. На третьем месте дошкольник Смирнов Григорий, который также занимается в "Центре образования №1" г. Белгорода у Окунь О.Л.
У девочек борьба в основном была за 1-2 место. Две фавритки встретились в последнем туре и разыграли призовое место. Сыграв вничью, Мороз Арина обеспечила себе первое место, обогнав свою основную соперницу Хухареву Таню на пол-очка.
Тройка сильнейших среди девочек:
1 место-Мороз Арина первоклассница из "Центра образования №1" г. Белгорода (тренер Окунь О.Л.)
2 место - Хухарева Татьяна -первоклассница из гимназии №2 г.Белгорода (тренер Волошкин В.И.)
3 место - Воловикова Виктория из "Шуховского лицея". Вика занимается в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 (тренер Маслова И.В.)
Поздравляем победителей и призеров!
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии