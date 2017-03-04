15-19 февраля в г.Белгороде в МКЦ НИУ "БелГУ" прошло первенство Белгородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Эти традиционные соревнования являются отборочными к первенству ЦФО РФ.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие шахматисты области 2009 г.р. и моложе. Мальчики и девочки играли отдельно. У ребят играли по швейцарской системе в 7 туров.

Выиграл все партии первоклассник Вологин Владислав из гимназии №2 г. Белгорода и занял 1 место (тренер Волошкин В.И.).

На 2 месте, отстав от победителя на одно очко, Прожняков Владислав. Влад учится и занимается в "Центре образования №1" г. Белгорода, тренеруют его Окунь О.Л. и Окунь Л.Н. На третьем месте дошкольник Смирнов Григорий, который также занимается в "Центре образования №1" г. Белгорода у Окунь О.Л.

У девочек борьба в основном была за 1-2 место. Две фавритки встретились в последнем туре и разыграли призовое место. Сыграв вничью, Мороз Арина обеспечила себе первое место, обогнав свою основную соперницу Хухареву Таню на пол-очка.

Тройка сильнейших среди девочек:

1 место-Мороз Арина первоклассница из "Центра образования №1" г. Белгорода (тренер Окунь О.Л.)

2 место - Хухарева Татьяна -первоклассница из гимназии №2 г.Белгорода (тренер Волошкин В.И.)

3 место - Воловикова Виктория из "Шуховского лицея". Вика занимается в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 (тренер Маслова И.В.)

Поздравляем победителей и призеров!