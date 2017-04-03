Первенство Белгородской области по шахматам на призы клуба "Белая ладья" 2017 года

27-31 марта в обновленном областном шахматном клубе города Белгорода состоялось первенство Белгородской области среди городов и районов по шахматам на призы клуба "Белая ладья".

В этом году среди городов выступили всего три команды. Играли по круговой системе.

Выиграв оба матча, победу одержала команда Центра ДО №1 г.Белгорода, как и в прошлом году. За команду играли: Дятлов Олег, Жариков Дмитрий, Волошкин Даниил, Рядинская Мария. Представитель команды - Некипелова Е.Н. Тренируют команду Окунь Л.Н и Окунь О.Л.

Второе место заняла команда Гимназии №2 г.Белгорода: В составе которой играли: Безухов Александр, Синцарев Михаил, Новиков Руслан, Чистикова Полина. Тренер команды - Волошкин В.И.

Третье место среди городов у команды СОШ №1 г. Шебекино. В команде играли: Жилин Глеб, Москалев Давид, Тадевосян А., Евдокимова В. Тренер команды- Тарасов Ф.Е.

Среди районов области в этом году приняли участие 4 команды.

Первое место заняла команда Троицкой СОШ Губкинского р-на: Добродомов И.Литвиненко И.Мальнев И.Логвинова П. Тренирует команду Котов Г.Д.

Второе место заняла Бессоновская СОШ Белгородского р-на. В составе команды: Агафонов А.,Нетиков М.,Лепехин С.,Громыко Е.. Командлу подготовил Овсянников В.И.

Третье место у команды Северная СОШ Белгородского р-на: Копица А., Шутенко Я.,Мотрунич М.,Шутенко Т. Тренер команды - Науменко П.И.

На четвертом месте команда Родьковской СОШ Прохоровского р-на:Абашов Т., Слободенюк Р., Лавринов Д., Сердюкова Д.

Матч между победителями турниров среди городов (Центр ДО №1 г.Белгорода) и районов (Троицкая СОШ Губкинского р-на) за звание абсолютного победителя первенства Белгородской области по шахматам на призы клуба «Белая ладья» 2017 года закончился в пользу белгородской команды со счетом 3,5 : 0,5.

Поздравляем победителей и призеров!