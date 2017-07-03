С 21 по 23 июня в МКЦ НИУ "БелГУ" прошло Первенство Белгородской области по Быстрым шахматам и Блицу среди мальчиков и девочек до 10,12,14 лет и юношей и девушек до 16, 18 лет.

Итоги первенства области по Быстрым шахматам.

Среди девочек до 10 лет победительницей стала Ельникова Милена (г.Белгород, тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н.), выигравшая все партии. На втором месте Мороз Арина (г.Белгород, тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н.), в ее активе 5 очков. 3-8 места поделили Коваль Екатерина (г.Белгород, тренер Маслова И.В. ), Евдокимова Варвара (г.Шебекино) , Гангур Анастасия (Вейделевский р-н), Тронько Василиса (г.Белгород), Буданова Маргарита (г.Белгород), и Шутенко Татьяна (п.Северный). Лучший дополнительный показатель вывел Коваль Екатерину на 3 место.

Среди мальчиков до 10 лет победил Сергиенко Иван (Белгород, тренеры Маслова И.В и Елизаров А.В.) -8,5 из 9, 2-4 места поделили соответственно Капица Андрей (п.Северный, тренер Науменко П.И.), Шило Лев (Белгород,тренер Некипелов Е.Ю.) и Розаренов Владимир из п.Разумное.

У девочек до 12 лет 1-3 место поделили белгородки Смирнова Дарья (тренер Маслова И.В.), Голикова Алиса(тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н.) и Петровская Ольга (тренер Волошкин В.И.).Все девочки набрали по 4.5 очков из 7. Более высокие дополнительные показатели у Смирновой Дарьи, а матчевая встреча вывела Голикову Алису на второе место. Петровская Ольга стала третьей.

У мальчиков до 12 лет победителем стал Волошкин Даниил (Белгород,тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н.) он набрал 8 очков из 9. Столько же очков у Зенкова Максима (Белгород,тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н.) , но проигрыш в личной встрече вывел его на второе место. 3-4 место у шебекинца Спиридонова Артёма (Шебекино, тренер Тарасов Ф.Е.) и у белгородца Широких Ивана (Белгород,тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н.) , личная встреча вывела Артёма на более высокое место.

У девочек до 14 лет призерами стали:

1 место - Макаренко Елизавета (г.Алексеевка, тренер Жукова С.В.)- 7 очков. 2 место - Тинина Кристина (п.Томаровка,тренер Елизаров А.В.)- 5.5 очков.

3 место - Голованова Ксения (Белгород,тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н.) - 4 очка. на 4 месте - Бутко Анна (г.Белгород, тренер Волошкин В.И.)- 4 очка.

Призеры среди мальчиков до 14 лет:

1 место - Безухов Александр (г.Белгород, тренер Волошкин В.И.)- 7,5 очков, 2 место - Дятлов Олег ( (Белгород,тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н.) )- 7 очков, 3-4 места заняли соответственно Шалопутов Андрей (г.Белгород, тренер Маслова И.В.) - 6 очков и Андрущенко Антон (Белгород,тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н.) - 6 очков.

Среди юношей до 16 лет победил Кривоухов Александр (г.Белгород, тренер Маслова И.В.)- 7 из 7 очков. На втором месте - Чурилов Константин (Белгород,тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н. )-5,5 очков. 3 место - Жариков Дмитрий ( (Белгород,тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н.) )- 4, 5 очков.

Среди девушек до 16 лет первое место заняла Рядинская Мария (г.Белгород, тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н.) - 3,5 очка. На 2 месте - Канаш Ксения (с.Никольское, тренер Маслова И.В.) - 3 очка, 3 место - Громыко Екатерина (п. Бессоновка, тренер Овсянников В.И.) -2.5 очка.

До 18 лет среди юношей победителем стал Макаренко Александр (г.Алексеевка, тренер Жукова С.В.) - 9 из 9 очков, 2 место - Горожанкин Вадим (г.Губкин, тренер Ситников С.В.) - 7 очков, 3 место - Лоскутов Илья (г.Белгород, тренер Семенова И.В.) - 6, 5 очков.

У девушек до 18 лет 1 место заняла Кочанова Марина (г.Белгород, тренер Елизаров А.В.)-4, 5 очка, 2 место - Ланина Евгения (Белгород,тренеры Окунь О.Л и Окунь Л.Н. ) - 3.5 очка, 3 место - Волощук Анна (с.Бессоновка, тренер Овсянников В.И.).

Итоги первенства области по шахматам - Блиц.

До 10 лет среди мальчиков:

1 место - Сергиенко Иван (Белгород),-10 очков, 2 место - Шило Лев (Белгород),- 6,5 очка, 3 место - Куценко Кирилл (Белгород),.

До 10 лет среди девочек:

1 место - Ельникова Милена (Белгород), 2 место - Гангур Анастасия (Вейделевский р-н), 3 место - Евдокимова Варвара (Шебекино).

До 12 лет мальчики:

1 место - Спиридонов Артем (Шебекино) -8 очков, 2 место - Воржевитин Дмитрий (Белгород) - 7.5 очка, 3 место -Волошкин Даниил (Белгород)- 7очков.

До 12 лет девочки:

1 место - Смирнова Саломея (Белгород) -4,5 очка, 2 место - Петровская Ольга (Белгород) - 4 очка, Смолякова Елена (Белгород) 4 очка.

До 14 лет мальчики:

1 место - Безухов Александр (Белгород) - 9,5 очков, 2 место - Дятлов Олег (Белгород) - 8,5 очка, 3 место - Дикунов Артем Белгород) - 8.5 очка.

До 14 лет девочки:

1 место - Макаренко Елизавета (Алексеевка) - 9 очков, 2 место - Тинина Кристина (п.Томаровка) - 8,5 очка, 3 место - Тичак Ксения (Белгород) - 3 очка.

До 16 лет юноши:

1 место - Кривоухов Александр (Белгород) - 5очков, 2 место - Чурилов Константин (Белгород) - 3 очка, 3 место - Жариков Дмитрий (Белгород)-2 очка.

До 18 лет юноши:

1 место -Макаренко Александр (Алексеевка) - 8.5 очка, 2 место - Горожанкин Вадим (Губкин)-6,5 очка, 3 место - Лоскутов Илья (Белгород) 6 очков.

Поздравляем победителей и призеров соревнований!