Первенство Белгородской области по Быстрым шахматам и Блицу

16-18 июня в г. Алексеевка прошли областные турниры среди школьников по Быстрым шахматам и Блицу.

65 шахматистов области приняли участие в быстрых шахматах.

Итоги соревнований:

Мальчики до 10 лет: 1 место - Селиванов Арсений, 2 место - Прожняков Владислав, 3-5 места поделили соответственно Сыроватский Светослав, Смирнов Никита и Вологин Владислав. Все ребята из г.Белгорода.

Девочки до 10 лет: 1 место -Морозова Анна (Новосадовый), 2 место -Матрашилова Елизавета (Белгород), девочки набрали одинаковое количество очков, но в личной встрече победу одержала Анна, 3 место - Кулькина Елизавета (г.Алексеевка).

Мальчики до 12 лет: 1 место -Сергиенко Иван (п.Северный), 2 место - Синцарев Михаил (Белгород), 3 место - Харченко Семен (Белгород). Девочки до 12 лет: 1 место - Ельникова Милена (Белгород), 2 место - Смирнова Дарья (Белгород), 3 место - Евдокимова Варвара (Шебекино).

Мальчики до 14 лет: 1 место - Ковалев Никита (Алексеевка), 2 место - Тиничев Кирилл (Алексеевка), 3 место - Колесников Никита (Ровеньки). Девушки до 14 лет: 1 место - Макаренко Елизавета (Алексеевка), 2 место - Сизоненко Яна (Белгород), 3 место Войленко Лилия (Алексеевка).

Турнир до 16 лет, юноши: 1 место - Безухов Александр (Белгород), 2 место - Добродумов Иван (Ст.Оскол), девушки: 1 место - Моисеева Полина (Ст.Оскол), 2 место -Тинина Кристина (Томаровка), 3 место - Бутко Анна (Белгород).

Среди юношей до 18 лет победителем стал Кривоухов Александр (Белгород), 2 место - Галицкий Валентин (Алексеевка, 3 место - Хохлов Максим (Алексеевка). У девушек до 18 лет победила Плешкова Алена (Алексеевка).

37 шахматистов приняли участие в молниеносных шахматах-блиц.

Результаты: до 10 лет: 1 место Кузнецов Тимофей (Алексеевка), 2 место - Селиванов Арсений (Белгород), 3 место - Плешков Тимофей (Алексеевка), 4 место –Вологин Владислав (Белгород). Девочки до 10 лет: 1 место –Морозова Анна (Новосадовый), 2 место - Кулькина Елизавета (Алексеевка), 3 место – Третьякова Алина (Вейделевка).

До 12 лет, мальчики: 1 место - Сергиенко Иван (п.Северный), 2 место – Жиляков Роман (Алексеевка), 3 место – Синцарев Михаил (Белгород), девочки до 12 лет: 1 место – Смирнова Дарья (Белгорорд), 2 место – Ельникова Милена (Белгород), 3 место – Евдокимова Варвара (Шебекино).

До 14 лет мальчики: 1 место – Ковалев Никита (Алексеевка), 2 место – Таничекв Кирилл (Алексеевка), 3 место – Ожерельев Александр (Алексеевка). До 14 лет девочки: 1 место – Макаренко Елизавета (Алексеевка), 2 место – Войленко Лилия (Алексеевка), 3 место - Сизоненко Яна (Белгород).

До 16 лет у юношей: 1 место - Безухов Александр (Белгород), 2 место – Добродумов Иван (Губкин), у девушек до 16 лет: 1 место – Тинина Кристина (Томаровка), 2 место – Моисеева Полина (Ст.Оскол), 3 место – Бутко Анна (Белгород).

До 18 лет: 1 место – Кривоухов Александр, 2 место – Галицкий Валентин (Алексеевка), 3 место Хохлов Максим (Алексеевка), 1 место среди девушек до 18 лет у Плешковой Алены.

Победители и призеры были награждены дипломами, медалями, денежными призами. Шахматистам, занявшим первые места в Быстрых шахматах вручили кубки.