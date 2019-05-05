Первенство Белгородского района по шахматам «Мозаика детства» среди детских садов

Турнир проводился на базе МОУ ЦРР №28 п. Разумное. Приняли участие 18 воспитанников: из них 7 детских садов и 3 школы, 16 мальчиков и 1 девочка.

Первое место занял Федоров Кирилл МАОУ «ОК «Алгоритм успеха»» п. Дубовое, второе место Пелагейченко Михаил МОУ ЦРР №22 п. Северный, третье место- Сапрыка Александр МАОУ «ОК «Алгоритм успеха»» п. Дубовое. Участники, занявшие первое и второе места получили право на участие в первенстве области среди дошкольных учреждений.

Науменко Павел Иванович - судья соревнований.