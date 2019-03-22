Первенство Белгородского района по шахматам «Белая Ладья» 17.03.2019
Опубликовано пт, 22/03/2019 - 23:34 пользователем Маслова Ирина
17 марта состоялось Первенство Белгородского района среди команд образовательных учреждений "Белая ладья".
Соревнования проводились в МОУ «Разуменская СОШ №3» по Швейцарской системе в 5 туров. Приняли участие 12 команд из 10 школ. Состав команды- 3 мальчика и 1 девочка, возраст участников - не старше 2005 гр.
Первое место заняла команда МОУ «Северная СОШ №2» в составе:
1. Копица Андрей
2. Дубовчук Матвей
3. Сергиенко Иван
4. Пустовойтенко Дарья
Тренер Науменко П.И.
Второе место заняла команда МОУ «Разуменская СОШ №1». Тренер Вознюк Е.О.
Третье место заняла команда МАОУ «ОК «Алгоритм успеха»». Тренер Малышев И.В.
Тренер- преподаватель Науменко П.И.
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