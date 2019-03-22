Первенство Белгородского района по шахматам «Белая Ладья» 17.03.2019

17 марта состоялось Первенство Белгородского района среди команд образовательных учреждений "Белая ладья".

Соревнования проводились в МОУ «Разуменская СОШ №3» по Швейцарской системе в 5 туров. Приняли участие 12 команд из 10 школ. Состав команды- 3 мальчика и 1 девочка, возраст участников - не старше 2005 гр.

Первое место заняла команда МОУ «Северная СОШ №2» в составе:

1. Копица Андрей

2. Дубовчук Матвей

3. Сергиенко Иван

4. Пустовойтенко Дарья

Тренер Науменко П.И.

Второе место заняла команда МОУ «Разуменская СОШ №1». Тренер Вознюк Е.О.

Третье место заняла команда МАОУ «ОК «Алгоритм успеха»». Тренер Малышев И.В.

Тренер- преподаватель Науменко П.И.