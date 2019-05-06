Пасхальный турнир среди учащихся начальной школы № 24 г.Белгорода

В школе стартовал проект «Шахматное содружество» грантового конкурса «Православная инициатива» фонда «Соработничество». Первое мероприятие в рамках проекта – Пасхальный турнир. Учащиеся начальной школы в течение марта и апреля месяца боролись за право быть представителями класса на этих соревнованиях.

Перед турниром прошло традиционное освещение куличей для учащихся школы. Протоиерей Сергий Прокопенко храма Преподобного Серафима Соровского принес в школу благодатный огонь и окропил столы с куличами и ребят святой водой.

Перед началом турнира Отец Сергий сказал напутственные слова участникам о пользе игры в шахматы. Помогали проводить турнир – шахматные волонтеры: Аникеев Лёша, Голиусов Данил, Золотухина Альбина. Отец Сергий сыграл партию в шахматы с Голиусов Данилом. Судья соревнований - преподаватель внеурочной деятельности «Шахматы в школе» Алексеенко В.С.

После упорной борьбы в тройку лидеров вышли:

- среди мальчиков 1-ое место – Хабаров Дима 3а класс

2-ое место – Бондаренко Максим 2б класс

3-е место - Феактистов Саша 4 класс

- среди девочек 1-ое место – Феактистова Катя 4 класс

2-ое место - Балуева Дарья 3а класс

3-е место - Беловалова Диана 1а класс

Всем участникам был вручен сладкий приз – конфеты, а победители получили в награду пасхальные куличи. Ребятам очень понравились соревнования и, когда всё закончилось, они стали спрашивать, когда будут следующие.

Елена Васильевна Воронина - руководитель кшахматного кружка.