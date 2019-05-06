Пасхальный турнир среди учащихся начальной школы № 24 г.Белгорода

Опубликовано пн, 06/05/2019 - 21:47 пользователем Маслова Ирина

  В школе стартовал проект «Шахматное содружество» грантового конкурса «Православная инициатива» фонда «Соработничество». Первое мероприятие в рамках проекта – Пасхальный турнир. Учащиеся начальной школы в течение марта и апреля месяца боролись за право быть представителями  класса на этих соревнованиях.

                Перед турниром прошло традиционное освещение  куличей для учащихся школы. Протоиерей Сергий Прокопенко храма Преподобного Серафима Соровского принес в школу благодатный огонь и окропил столы с куличами и ребят святой водой.

                Перед началом турнира Отец Сергий  сказал напутственные слова участникам о пользе игры в шахматы. Помогали проводить турнир – шахматные волонтеры: Аникеев Лёша, Голиусов Данил, Золотухина Альбина. Отец Сергий сыграл партию в шахматы с Голиусов Данилом. Судья соревнований  - преподаватель внеурочной деятельности «Шахматы в школе» Алексеенко В.С.

После упорной борьбы в тройку лидеров вышли:

- среди мальчиков              1-ое место – Хабаров Дима 3а класс

                                                 2-ое место – Бондаренко Максим 2б класс

                                                 3-е   место -  Феактистов Саша 4 класс

 

- среди девочек                   1-ое место – Феактистова Катя 4 класс

                                                 2-ое место -  Балуева Дарья  3а класс

                                                 3-е место   -  Беловалова Диана  1а класс

 

                Всем участникам был вручен сладкий приз – конфеты, а победители получили в награду пасхальные куличи.   Ребятам очень понравились соревнования и, когда всё закончилось, они стали спрашивать,  когда будут следующие.

Елена Васильевна Воронина - руководитель кшахматного кружка.

 

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