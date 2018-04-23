Папа, мама, я - шахматная семья!

На базе Вейделевского ЦМИ прошли вторые соревнования шахматных семей в рамках муниципального проекта «Шахматная школа». В соревнованиях приняло участие 6 семейных команд. Нас радует, что к шахматам приобщаются не только дети, но и родители. В зале собрались самые интеллектуальные семьи Вейделевского района.

Соревнования проходили по круговой системе в 5 туров. Интеллектуальные поединки за шахматной доской длились более 2-х часов. На детской доске встречались уже кое-что повидавшие и поигравшие разрядники. В итоге: в личном первенстве места завоевали: 1 место Гангур Анастасия, призер первенства области по быстрым шахматам, 2 место Кунгурцев Андрей, победитель кубка района среди учащихся, 3 место Третьякова Алина, неоднократный призер районных соревнований. За первое место среди пап все команды вели отчаянную борьбу. В итоге победителями стали 1 место Третьяков Альберт, 2 место Чернышов Сергей, 3 место Кунгурцев Алексей. Следует отметить игру единственной мамы Динченко Нины, ей хоть и не удалось занять призовое место, но сражалась она достойно. В командном зачете первая тройка соревнований: 1 место Третьяков Альберт, дочь Третьякова Алина 2 место: Кофтин Александр, внучка Гангур Анастасия, 3 место: Кунгурцев Алексей, сын Кунгурцев Андрей. Все юные капитаны и участники получили памятные почетные грамоты фестиваля. Надеемся, что следующий фестиваль соберет еще больше семей, любителей этой увлекательной игры.

Тренер Вейделевской спортивной школы Виталий Воронков