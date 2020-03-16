Памяти шахматистов.

Опубликовано пн, 16/03/2020 - 11:36 пользователем Маслова Ирина

       В первой декаде  марта 2020 года в шахматном клубе города состоялся уже традиционный  блицтурнир, посвященный памяти А.А.Кардапольцева (03.03.1934 -30.08.2015г.) и В.С.Севостьянова (13.03.1940 - 20.04.2000г.)  - шахматистов, внесших свой значительный  личный  вклад в развитие этого вида спорта на валуйской земле. Перед началом турнира своими  воспоминаниями поделился Андрей Иванович Колбаса, который рассказал о своей совместной работе  с Анатолием Алексеевичем в горкоме партии, будучи инструктором и с Вячеславом Стефановичем в ПМК - 8. 14 любителей, как ветеранов   так и школьников   были разделены на две подгруппы.  Два полуфинала,  проходивших с контролем времени 10 минут на партию, выявили по три участника, которые встретились в финале, но уже с контролем времени 5 минут на игру. Многочасовое состязание определило  шестерку финалистов, а затем и тройку  призеров. Хорошо сыграли и  школьники.   

       Хотя им и  не удалось попасть в финал, но они были очень близки к этому. Это Всеволод Бриндюк и Никита Трубников.

        Первое место  в финале с результатом 4 очка из пяти возможных занял  директор спортивного клуба «Русич» из поселка Уразово  Николай Толмачев.

         Второе и третье место поделили Андрей Колбаса и Рустем Нуруллин,  отставшие от победителя  на пол очка.   Всем призерам  были вручены грамоты от управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа и небольшие подарки. Всем финалистам от Андрея Колбасы были вручены книги по шахматам из его личной библиотеки.

    

                                                                     Р. Нуруллин, судья соревнований.

 

                                                                               15 марта 2020года.                                                                  

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