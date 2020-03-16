Памяти шахматистов.

В первой декаде марта 2020 года в шахматном клубе города состоялся уже традиционный блицтурнир, посвященный памяти А.А.Кардапольцева (03.03.1934 -30.08.2015г.) и В.С.Севостьянова (13.03.1940 - 20.04.2000г.) - шахматистов, внесших свой значительный личный вклад в развитие этого вида спорта на валуйской земле. Перед началом турнира своими воспоминаниями поделился Андрей Иванович Колбаса, который рассказал о своей совместной работе с Анатолием Алексеевичем в горкоме партии, будучи инструктором и с Вячеславом Стефановичем в ПМК - 8. 14 любителей, как ветеранов так и школьников были разделены на две подгруппы. Два полуфинала, проходивших с контролем времени 10 минут на партию, выявили по три участника, которые встретились в финале, но уже с контролем времени 5 минут на игру. Многочасовое состязание определило шестерку финалистов, а затем и тройку призеров. Хорошо сыграли и школьники.

Хотя им и не удалось попасть в финал, но они были очень близки к этому. Это Всеволод Бриндюк и Никита Трубников.

Первое место в финале с результатом 4 очка из пяти возможных занял директор спортивного клуба «Русич» из поселка Уразово Николай Толмачев.

Второе и третье место поделили Андрей Колбаса и Рустем Нуруллин, отставшие от победителя на пол очка. Всем призерам были вручены грамоты от управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Валуйского городского округа и небольшие подарки. Всем финалистам от Андрея Колбасы были вручены книги по шахматам из его личной библиотеки.

Р. Нуруллин, судья соревнований.

15 марта 2020года.