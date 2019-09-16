15 сентября в кафе «У Ксюши» расположенного в парке культуры и отдыха им. 70-летия Победы посёлка Волоконовка прошёл межрайонный турнир по шахматам среди школьников, посвящённый памяти председателя Волоконовского шахматного клуба Михаила Какало.

46 юных шахматиста из г.Алексеевка, г.Валуйки, п.Вейделевка, п. Волоконовка и Волоконовского района приняли в нём участие.

Играли по Швейцарской системе в 7 туров, с контролем времени 15 минут до конца партии каждому участнику. Для жеребьёвки использовалась компьютерная программа «Swiss Master 5.5».

В результате первое место набрав 6,5 очков из 7 возможных занял Владимир Марченко (г.Алексеевка). На втором месте расположился Никита Майоров (п.Волоконовка), у которого в активе 5,5 очков. Замкнул тройку призёров Кирилл Першин (г.Алексеевка), который набрал тоже 5,5 очков, но у него хуже дополнительные показатели.

В зачёте среди девочек места распределились следующим образом: 1 место – Анастасия Гангур (п.Вейделевка) -5 очков, 2 место Елизавета Кулькина (г.Алексеевка) - 4,5 очка, 3 место – Татьяна Сильченко (п.Волоконовка) - 4,5 очка.

Управление образования администрации Волоконовского района наградило победителей и призёров Межрайонного шахматного турнира памяти Михаила Какало грамотами, медалями и призами.

Поощрительными призами отмечены Максим Гапошин (п.Волоконовка) и Александра Степанова (п.Влолоконовка). Арина Плотникова (п.Волоконовка) заработала приз за волю к победе.

С.Гончарук – главный судья соревнования