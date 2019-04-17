«Памяти Б.П.Вёрстова. Детский турнир»

Более 30 школьников приняли участие в Межрайонном шахматном турнире, которыйпрошёл в Малом Зале отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» г.НовыйОскол.В гости к новооскольцам приехали юные шахматисты из пгт. Вейделевка и г. СтарыйОскол. На всех досках развернулась нешуточная борьба. Каждый стремился обыгратьсвоего соперника.В результате первое место среди мальчиков занял Денис Галиуллин (г.Старый Оскол,тренер – ГалкинаА.Н.). На втором месте Семён Дручинин (г.Старый Оскол, тренер –ГалкинаА.Н.). Замкнул тройку призёров Роман Хлебников (г.Старый Оскол, тренер –Галкина А.Н.).В турнире, где «сражались» девочки места распределились следующим образом: 1 место– Алиса Никитина (г.Старый Оскол, тренер – ГалкинаА.Н.), 2 место – Анастасия Гангур(пгт.Вейделевка, тренер – Воронков В.А.), 3 место – Дарья Курпякова (г.Новый Оскол,тренер – Гончарук С.В.)Победители и призёры награждены грамотами и призами от шахматного клуба «Белаяладья». Все участники соревнования получили сладкие призы.М.Попов – главный судья