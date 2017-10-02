Отметили Международный День пожилого человека

Праздник зрелости, нежности, доброты и любви традиционно во всем мире отмечается 1 октября. Это день, когда славятся мудрость и житейский опыт, отдаётся дань уважения тем, кто прожил порой нелёгкую жизнь. Главной целью проведения таких мероприятий является укрепление связи поколений.

Активные, увлечённые и жизнерадостные люди «золотого возраста» собрались 1 октября в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке на традиционный шахматный турнир.

Организаторами мероприятия выступили молодёжный Совет территории № 27, во главе с председателем Ильей Манышевым, МБУДО «Юность» и подростковый клуб им. В.Чеченева, при активной поддержке управления молодёжной политики и ТСЖ "Ватутинское". Почётным гостем на мероприятии была приглашена мама воина-интернационалиста В.Чеченева, Валентина Кузьминична Чеченева.

В турнире приняли участие шахматисты клуба «Мыслитель», а также старшее поколение (дедушки и бабушки) воспитанников подросткового клуба им. Вадима Чеченева.

В ходе долгих и упорных баталий 1-3 -е места среди мужчин заняли Козинов Валерий, Мотузный Анатолий и Чуев Иван. Среди женщин одержала победу Гавриленко Рита. На втором месте - Ковалева Альбина, а третьим призером стала Скрипникова Вера.

Памятные подарки победителям и призерам вручала Генеральный директор УК РЭУ 5 Петрова Лилия Алексеевна.

Завершился традиционный турнир чаепитием и небольшой концертной программой, которую подготовили сами участники турнира. Низкий вам поклон!

Педагог-организатор клуба им.В.Чеченева Топилина С.А.