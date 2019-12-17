Открытый турнир Кубок "ЗАО АМКК" по быстрым шахматам и блицу

В минувшие выходные в Алексеевском шахматном клубе им.Б.В.Синева прошел традиционный открытый турнир по быстрым шахматам и блицу "Кубок ЗАО АМКК".

В пятницу, 13 декабря прошел блиц турнир, который собрал 30 участников из Белгородской области.

По итогам турнира 1-2 места поделили белгородцы Лойко Алексей и Иванов Александр, дополнительные показатели вывели Алексея на 1 место. Замкнул тройку призеров белгородец Егоров Евгений, отстав всего на пол-очка.

Среди ветеранов лучший результат показали шебекинцы Сумароков Иван и Хованских Вячеслав. Среди кольников первенствовали белгородцы: Егоров Михаил, Безухов Александр, Синцарев Михаил и Тинина Кристина.

Были как обычно, награждены лучшие шахматисты Алексеевки среди ветеранов, школьников и спортсмены среднего возраста.

Среди ветеранов: Драницын Василий, Курбанов Кахрамон, Назаров Валерий; среди школьников: Ковалев Никита, Першин Кирилл, Попов Артем.

Собина Павел, Зверяченко Александр и Харченко Андрей получили призы за лучший результат среди шахматистов среднего возраста.

14-15 декабря состоялся турнир по быстрым шахматам, в котором приняли участие 86! шахматистов из Белгородской и Воронежской области.

Первое место занял Родин Дмитрий из г.Воронеж, набравший 7,5 очков. Кубок победителю и денежный приз вручил Генеральный директор ЗАО " АМКК " Никитенко Иван Сергеевич.

2-3 места поделили белгородцы Егоров Евгений и Иванов Александр, на этот раз лучший коэффициент оказался у международного мастера Егорова.

4-10 места поделили: Костин Алексей, Лойко Алексей, Ряжских Виталий, Филиппов Иван, Собина Павел, Ананикян Андрей, Ситников Сергей.

Среди женщин призерами стали: Тинина Кристина, Макаренко Елизавета, Галкина Анна.

Ветеранские призы достались: Сизикову Леониду, Хованских Вячеславу и Кушнаренко Владимиру.

Среди школьников лучшие результаты у: Егорова Михаила, Безухова Александра, Синцарева Михаила, Сергиенко Ивана.

Отмечены призами алексеевские шахматисты средних лет: Харченко Андрей, Мартиросян Арсен и Першин Сергей. Ветераны: Трофимец Евгений, Стопичев Иван,Драницын Василий, Курбанов Кахрамон, Тимощук Владимир. Школьники: Марченко Владимир, Ожерельев Александр, Першин Кирилл.

Все призеры получили денежные призы от Генерального директора ЗАО "АМКК" Никитенко Ивана Сергеевича.

Как всегда - безупречное судейство главного организатора и судьи соревнований Бандурина Александра Васильевича и секретаря Жуковой Светланы Васильевны. Турниры в Алексеевке пользуются особой популярностью, с каждым годом количество участников растет.