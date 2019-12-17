Открытый турнир Кубок "ЗАО АМКК" по быстрым шахматам и блицу
В минувшие выходные в Алексеевском шахматном клубе им.Б.В.Синева прошел традиционный открытый турнир по быстрым шахматам и блицу "Кубок ЗАО АМКК".
В пятницу, 13 декабря прошел блиц турнир, который собрал 30 участников из Белгородской области.
По итогам турнира 1-2 места поделили белгородцы Лойко Алексей и Иванов Александр, дополнительные показатели вывели Алексея на 1 место. Замкнул тройку призеров белгородец Егоров Евгений, отстав всего на пол-очка.
Среди ветеранов лучший результат показали шебекинцы Сумароков Иван и Хованских Вячеслав. Среди кольников первенствовали белгородцы: Егоров Михаил, Безухов Александр, Синцарев Михаил и Тинина Кристина.
Были как обычно, награждены лучшие шахматисты Алексеевки среди ветеранов, школьников и спортсмены среднего возраста.
Среди ветеранов: Драницын Василий, Курбанов Кахрамон, Назаров Валерий; среди школьников: Ковалев Никита, Першин Кирилл, Попов Артем.
Собина Павел, Зверяченко Александр и Харченко Андрей получили призы за лучший результат среди шахматистов среднего возраста.
14-15 декабря состоялся турнир по быстрым шахматам, в котором приняли участие 86! шахматистов из Белгородской и Воронежской области.
Первое место занял Родин Дмитрий из г.Воронеж, набравший 7,5 очков. Кубок победителю и денежный приз вручил Генеральный директор ЗАО " АМКК " Никитенко Иван Сергеевич.
2-3 места поделили белгородцы Егоров Евгений и Иванов Александр, на этот раз лучший коэффициент оказался у международного мастера Егорова.
4-10 места поделили: Костин Алексей, Лойко Алексей, Ряжских Виталий, Филиппов Иван, Собина Павел, Ананикян Андрей, Ситников Сергей.
Среди женщин призерами стали: Тинина Кристина, Макаренко Елизавета, Галкина Анна.
Ветеранские призы достались: Сизикову Леониду, Хованских Вячеславу и Кушнаренко Владимиру.
Среди школьников лучшие результаты у: Егорова Михаила, Безухова Александра, Синцарева Михаила, Сергиенко Ивана.
Отмечены призами алексеевские шахматисты средних лет: Харченко Андрей, Мартиросян Арсен и Першин Сергей. Ветераны: Трофимец Евгений, Стопичев Иван,Драницын Василий, Курбанов Кахрамон, Тимощук Владимир. Школьники: Марченко Владимир, Ожерельев Александр, Першин Кирилл.
Все призеры получили денежные призы от Генерального директора ЗАО "АМКК" Никитенко Ивана Сергеевича.
Как всегда - безупречное судейство главного организатора и судьи соревнований Бандурина Александра Васильевича и секретаря Жуковой Светланы Васильевны. Турниры в Алексеевке пользуются особой популярностью, с каждым годом количество участников растет.
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