Открытый турнир «Czech Open» - 2017

Как же все ребята ждали этой поездки! Долго готовились, переживали, взрослые оформляли документы и визы, покупали билеты, а в голове крутилось самое главное – мы сможем принять участие в международном турнире в Чехии!

Путешествие оказалось длинным: сменялись самолеты, поезда, автобусы, электрички… Но мы, как стойкие оловянные солдатики, с чемоданами и рюкзаками, без нытья и капризов, двигались к своей цели.

И вот почти 3 тысячи километров позади, а впереди – славный чешский город Пардубице и 9 дней упорной работы за шахматной доской.

Турнир «CzechOpen», один из крупнейших шахматных фестивалей в Европе, проводится ежегодно в разгар лета уже в 28-й раз и собирает свыше 1000 участников более чем из 40 стран мира.

В этом году попробовали свои силы и четверо воспитанников шахматного отделения ДЮСШ №4 (тренер Окунь Л.Н.). Все турниры фестиваля по классическим шахматам зависели от международного рейтинга участников. Соперником тут мог оказаться любой – играли взрослые и дети, пенсионеры и инвалиды, гроссмейстеры и любители, что вызывало особый интерес к соревнованию.

Тут уж пришлось попотеть! От партии к партии напряжение росло, не всегда удавалось сдерживать эмоции и быть беспристрастными, нелегко приходилось тренерам, но трудились все честно и с полной отдачей. Терпели поражения – и не вешали нос, выигрывали – и искренне радовались друг за друга.

Наибольшего успеха добился кандидат в мастера спорта Окунь Евгений. В турнире «В» (рейтинг игроков не превышал 2300 пунктов) он набрал 7,5 очков из 9 возможных и разделил 2-3 места с игроком из Словакии (стартовый номер Евгения -19). В турнире «D» (рейтинг шахматистов не превышал 1700 пунктов, количество участников составляло 252 спортсмена) участие приняли сразу трое наших юных шахматистов, это второразрядники – Воржевитин Дмитрий (2006 г.р.), Зенков Максим (2007 г.р.) и Ельникова Милена (2008 г.р.).

Лучше всех выступил Зенков Максим. Упустив победу в последнем туре (сыграв вничью), он не попал в основные призы, но тем не менее, набрав 6,5 очков из 9 возможных, разделил 11-16 места (стартовый номер Максима -77) и прибавил к своему рейтингу 107 пунктов! Отличный результат!

Достойно выступила и Ельникова Милена, набрав 5 очков из 9 возможных.

Для Воржевитина Дмитрия это был первый турнир за пределами области, и сразу такой серьезный. Вначале он робел, тем более соперники у него были, в основном, взрослые шахматисты, но к концу разыгрался и в итоге набрал 4 очка.

Успели ребята и посмотреть много нового и интересного. Ездили на экскурсию по красивейшей из столиц Европы Праге, удивлялись сказочной архитектуре и памятникам Пардубице, веселились в аквапарке, лакомились знаменитыми пардубицкими пряниками, любовались прекрасными видами рек Эльбы и Влтавы.

Поездка всем нам очень понравилась, такое запоминается на всю жизнь. Полученный опыт наверняка пригодится в спорте, а наши призы, кубки и заветный пьедестал – еще впереди!

Воржевитина Ирина Александровна – заместитель председателя родительского комитета .