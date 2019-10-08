Открытый традиционный мемориал памяти Н.А.Кустова по быстрым шахматам прошел в г.Алексеевка.

В этом году, по традиции, в шахматном клубе им. Б.В.Синева было 3 турнира.

28-29 сентября прошел турнир для всех желающих, собравший 59 участников.

1 место в общем зачете, набрав 8 из 9 очков, занял международный мастер Егоров Евгений (г.Белгород).

2 место у алексеевца Собины Павла, в его активе 7 очков,

3-7 места поделили Мищук Дмитрий(Купянск), Милютин Роман (Орел), Харламов Антон (Белгород), Филиппов Иван (Ст.Оскол), Безухов Александр (Белгород).

Как обычно, помимо общего зачета, подводились итоги в возрастных категорях.

Среди ветеранов призовые места заняли: Денисов Николай (Калуга), Котов Геннадий (Губкин), Трофимец Евгений (Старый Оскол).

Среди женщин неожиданно порадовала юная шахматистка из Корочанского района, 7-летняя Пьянкова Ольга, набрав 5,5 очков, стала первой в женской номинации, опередив по дополнительным показателям Макаренко Елизавету из Алексеевки, третье место у Галкиной Анны из Старого Оскола.

У школьников на первое место вышел Сергиенко Иван (п.Северный), он набрал 5,5 очков, на пол-очка отстал белгородец Синцарев Михаил, Егоров Михаил (г. Белгород), занял третью ступеньку пьедестала школьников.

Как всегда были награждены местные шахматисты: лучший результат у Мартиросяна Арсена и Першина Сергея; среди ветеранов были отмечены: Погосян Петрос, Курбанов Кахрамон, Бабич Иван; лучшими среди алексеевских школьников стали: Ковалёв Никита, Ожирельев Александр и Першин Кирилл.

3-6 октября прошел личный турнир по быстрым шахматам среди школьников в трех возрастных группах (2005-2006), (2007-2008) и (2009 и моложе).

По итогам турниров выявились победители:

2005-2006 г.р. –приняли участие 11 шахматистов.

1 место – Ковалёв Никита, 2 место – Марченко Владимир, 3 место – Таничев Кирилл, 4 место по дополнительным показателям заняла Нилова Софья.

2007-2008 –играли 17 шахматистов.

1 место - Сильченко Глеб (Острогожск), 2 место – Гребенюк Даниил (Острогожск),

3 место - Першин Кирилл (Алексеевка). Ребята набрали по 5,5 очков, но дополнительные показатели распределили их по местам.

19 шахматистов сражались в самой младшей возрастной категории. 1 место у Плешкова Тимофея (Алексеевка), 2 место заняла Луцикова Дарья (Острогожск), 3 место у Зинченко Кирилла (Ровеньки).

Турнир ветеранов проходил 5-6 октября. Играли 23 шахматиста.

1 место занял Ткачук Сергей из Россоши, 2 место у Денисова Николая (Калуга), 3-4 места поделили Шевченко Валерий (Россошь) и Трофимец Евгений (Ст.Оскол).

Участники соревнований остались довольны теплым приемом алексеевцев.