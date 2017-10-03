Открытый традиционный мемориал памяти Кустова Н.А. по шахматам
28 сентября- 1 октября в г. Алексеевка состоялся традиционный открытый мемориал памяти Кустова Н.И.
Соревнования проводились на базе городского шахматно-шашечного клуба им Б.В.Синева. Среди школьников возрастной категории 2003-2004, 2005-2006 и 2007 г.р. и моложе в турнирах пряли участие шахматисты из Губкина, Алексеевки, Рамонь, Шебекино, Вейделевки и Алексеевского района.
Среди мальчиков 2003-2004 г.р. призерами стали:
1 место - Хохлов Максим (Алексеевка);
2 место - Кулешов Даниил (Алексеевка)
3 место - Котов Владимир (г.Шебекино)
Среди девочек этого же возраста призерами стали:
1 место - Недосекина Ксения (Рамонь);
2 место - Снаговская Юлия (Алексеевка);
3 место - Бушуева Валерия (Рамонь)
Среди мальчиков 2005-2006 г.р. призерами стали:
1 место - Емельянов Максим (Губкин)
2 место - Марченко Владимир (Алексеека)
3 место - Цыганков Михаил (Губкин) В турнире 2007 г.р. и моложе призовые места заняли:
1 место - Тарасов Егор, 2 место - Жиляов Роман(Алексеевка).
У девочек призерами стали:
1 место - Коротких Анастасия (Губкин)
2 место - Гангур Анастасия (Вейделевка)
3 место - Шаповайленко Вероника (Губкин)
Призерам вручены медали, грамоты и памятные призы от управления по физической культуре и спорту администрации Алексеевского района и от спонсоров соревнований.
В эти же дни проходил и турнир среди ветеранов.
Соревнования проводились по двум возрастным категориям: старшие "Синьоры" и младшие "Синьоры).
По итогам соревнований среди младших "Синьоров", на первое место вышел Фетисов Сергей, на втором месте - Жигулин Александр.
В турнире старших ветеранов на первом месте Ткачев Сергей (Росошь), на втором месте Денисов Николай (Калуга)
на третьем месте Сумароков Иван (Шебекино). Среди женщин Мирошниченко Ирина заняла 1 место.
Призы победителям и призерам вручил организатор и главный судья соревнований: Бандурин А.В.
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