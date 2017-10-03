Открытый традиционный мемориал памяти Кустова Н.А. по шахматам

28 сентября- 1 октября в г. Алексеевка состоялся традиционный открытый мемориал памяти Кустова Н.И.

Соревнования проводились на базе городского шахматно-шашечного клуба им Б.В.Синева. Среди школьников возрастной категории 2003-2004, 2005-2006 и 2007 г.р. и моложе в турнирах пряли участие шахматисты из Губкина, Алексеевки, Рамонь, Шебекино, Вейделевки и Алексеевского района.

Среди мальчиков 2003-2004 г.р. призерами стали:

1 место - Хохлов Максим (Алексеевка);

2 место - Кулешов Даниил (Алексеевка)

3 место - Котов Владимир (г.Шебекино)

Среди девочек этого же возраста призерами стали:

1 место - Недосекина Ксения (Рамонь);

2 место - Снаговская Юлия (Алексеевка);

3 место - Бушуева Валерия (Рамонь)

Среди мальчиков 2005-2006 г.р. призерами стали:

1 место - Емельянов Максим (Губкин)

2 место - Марченко Владимир (Алексеека)

3 место - Цыганков Михаил (Губкин) В турнире 2007 г.р. и моложе призовые места заняли:

1 место - Тарасов Егор, 2 место - Жиляов Роман(Алексеевка).

У девочек призерами стали:

1 место - Коротких Анастасия (Губкин)

2 место - Гангур Анастасия (Вейделевка)

3 место - Шаповайленко Вероника (Губкин)

Призерам вручены медали, грамоты и памятные призы от управления по физической культуре и спорту администрации Алексеевского района и от спонсоров соревнований.

В эти же дни проходил и турнир среди ветеранов.

Соревнования проводились по двум возрастным категориям: старшие "Синьоры" и младшие "Синьоры).

По итогам соревнований среди младших "Синьоров", на первое место вышел Фетисов Сергей, на втором месте - Жигулин Александр.

В турнире старших ветеранов на первом месте Ткачев Сергей (Росошь), на втором месте Денисов Николай (Калуга)

на третьем месте Сумароков Иван (Шебекино). Среди женщин Мирошниченко Ирина заняла 1 место.

Призы победителям и призерам вручил организатор и главный судья соревнований: Бандурин А.В.