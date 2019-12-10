Открытый личный турнир по русским шашкам
Опубликовано вт, 10/12/2019 - 13:27 пользователем Маслова Ирина
В Алексеевском шахматном клубе 7 декабря прошел открытый личный турнир по русским шашкам.
Турнир собрал около 20 участников из Белгородской и Воронежской области.
1 место занял Шутенко Владимир (г.Губкин), на 2 месте Польников Александр из Красногвардейского района, 3-4 места поделили Шамрицкий Михаил (г.Острогожск) и Бабич Иван из г. Алексеевка.
Призеры соревнований награждены денежными призами.
Призами отмечены также местные шашисты. Турнир получился очень интересным.
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