Открытый лично-командный турнир среди занимающихся спортивных школ и учащихся общеобразовательных учреждений по шахматам, посвященный Дню конституции

В минувшие выходные в шахматном клубе им Б.В.Синева г. Алексеевка прошел традиционный лично-командный турнир по быстрым шахматам среди учащихся общеобразовательных и спортивных школ.

Турнир собрал около 70 шахматистов 2005 г.р. и моложе, которые приехали из Воронежской и Белгородской области.

Ребята играли в четырех личных турнирах, а параллельно их очки подсчитывались в командных результатах.

По итогам двух дней на первое место вышла команда Белгород-4 (Синцарев Михаил, Селиванов Арсений, Селиванов Нестор, Сизорненко Яна), в их активе 22.5 очка.

Второе место заняла команда хозяев - Алексеевка-1 (Ковалев Никикта, Першин Кирилл, Шалаев Артем, Макаренко Лиза), ребята набрали 20,5 очков.

Борьба за третье место велась между Белгородской (18.5 очков) и Давыдовской (18 очков, Воронежская обл) ДЮСШ. Белгород-1 вышел на третье место, опередив лишь на пол-очка.

За Белгород-1 играли: 1.Колисниченко Владислав, Шалопутов Андрей, Часовской Сергей, Кравцова Елена). Давыдовку представляли участники команды: Печеникина Мария, Арустамов Станислав, Боев Андрей, Куликова Ольга.

Команды Белгород-2 и Белгород-3 поделили 5-6 места.

В личном зачете на 1 доске призерами стали:

1-2 место - Ковалев Никита (Алексеевка) и Синцарев Михаил (Белгород), 3-4 места поделили Немкин Александр (Воронеж) и Колисниченко Владислав (Белгород).

Призеры 2 доски:

1место - Селиванов Арсений (Белгород), 2 место - Шалоопутов Андрей (Белгород), 3-4 места поделили Арустамов Станислав (Давыдовка) и Зинченко Кирилл (Ровеньки).

На 3 доске победителями стали: Ильенко Филипп (Белгород), Попов Артем (Алексеевка), 3-4 места поделили белгородцы Селиванов Нестор и Воронин Лев.

На доске девочек на 1 месте Макаренко Елизавета (Алексеевка), 2 место Сизоненко Яна, 3 место у Нестеровой Марии (обе девочки из Белгорода).

Команды-победительницы получили грамоты, медали и денежные призы. Призеры личного зачета награждены грамотами и медалями.

Хотелось бы отметить, что с каждым разом возрастает количество участников и уровень турниров. Соревнования прошли с обчсетом Российского рейтинга.