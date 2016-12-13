Открытый лично-командный турнир г.Алексеевка по быстрым шахматам среди школьников ко Дню Конституции РФ.

10-11 декабря в шахматно-шашечном клубе г.Алексеевка прошел открытый лично-командный турнир по шахматам среди школьников, посвященный Дню Конституции РФ.

Приняли участие команды из Белгородской и Воронежской области. Состав команды- 4 человека: 3 мальчика и 1 девочка. Играли по круговой системе. Первое место заняла команда Алексеевка-1, набравшая 22,5 очков. На втором месте команда Алексеевка-3, у которой 17, 5 очков. Команда г.Шебекино на 3 месте, в из активе 15 очков.

В личном зачете первое место на 1 доске занял Жиляков Роман (Алексеевка-1), он выиграл все партии, на втором месте Рахманин Дмитрий (Алексеевка-3), а третьем месте шебекинец Котов Владимир.

Призовые места на второй доске заняли:

1 место – Ковалев Никита (Алексеевка-1), он также не проиграл ни одной партии, 2 -3 места поделили Демьяненко Александр (Алексеевка-3) и Шевченко Тимур (Шебекино).

На третьей доске призерами стали:

1 место – Марченко Владимир (Алексеевка-4), 2 место – Кулешов Даниил (Алексеевка-1), Попов Артем (Алексеевка-3) занял 3 место.

На доске девочек первой стала Макаренко Елизавета со стопроцентным результатом, 2 место у Филатовой Екатерины из г.Шебекино. Третьим призером стала Войленко Лилия (Алексеевка-3).

Призы, грамоты и медали победителям и призерам вручил глава городского поселения Стрекозов С.В. Команда- победительница получила кубок.