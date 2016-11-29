Открытый чемпионат Белгородской области по Быстрым и молниеносным шахматам ( Блицу) среди мужчин и женщин, посвященный памяти тренера – преподавателя по шахматам Александра Алексеевича Рожкова.

Опубликовано вт, 29/11/2016 - 22:39 пользователем Маслова Ирина

В п.Ракитное прошёл  открытый чемпионат Белгородской области по Быстрым  и молниеносным шахматам ( Блицу) среди мужчин и женщин,   посвященный памяти тренера – преподавателя  по шахматам Александра Алексеевича Рожкова.  В соревнования приняли участие спортсмены из городов  Белгорода, Алексеевки, Шебекино, Губкина, Краснояружского, Красногвардейского, Грайворонского и Ракитянского районов.  Наибольшего успеха добились представители НИУ «БелГУ»,  занявшие четыре первых места и три вторых.  В соревнованиях по молниеносным шахматам (Блицу)  1 место у Александра Иванова (г.Белгород ),  2 место  Александр Макаренко (г.Алексеевка), третье место у ветерана Владимира (г.Шебекино). Среди женщин лучший результат у Анастасии Шалопутовой (г.Белгород), 2 место у Софьи Белявцевой (г.Белгород).                                                                                                                          В соревнованиях по Быстрым шахматам  1 место у Александра Иванова (г.Белгород ),  2 - 4 место разделили сразу 3 участника, дополнительные показатели раставили их в следующем порядке: 2 место  Иван Климов(г.Губкин), 3 место Сергей Фетисов(г.Бирюч), 4 место у ветерана Ивана Сумарокова (г.Шебекино).  Среди женщин лучший результат у Софьи Белявцевой (г.Белгород), 2 место у Анастасии Шалопутовой ( г.Белгород).   Лучший результат среди шахматистов Ракитянского района в обоих номинациях показал  Сергей Вдовытченко(п.Пролетарский). 

Всем участникам. занявшим призовые места, были вручены подарки от управления физической культурой и спорта Ракитянского района.

                                 Дарья Андреева, соб.кор. БРОО «Шахматная федерация».                           

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