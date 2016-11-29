В п.Ракитное прошёл открытый чемпионат Белгородской области по Быстрым и молниеносным шахматам ( Блицу) среди мужчин и женщин, посвященный памяти тренера – преподавателя по шахматам Александра Алексеевича Рожкова. В соревнования приняли участие спортсмены из городов Белгорода, Алексеевки, Шебекино, Губкина, Краснояружского, Красногвардейского, Грайворонского и Ракитянского районов. Наибольшего успеха добились представители НИУ «БелГУ», занявшие четыре первых места и три вторых. В соревнованиях по молниеносным шахматам (Блицу) 1 место у Александра Иванова (г.Белгород ), 2 место Александр Макаренко (г.Алексеевка), третье место у ветерана Владимира (г.Шебекино). Среди женщин лучший результат у Анастасии Шалопутовой (г.Белгород), 2 место у Софьи Белявцевой (г.Белгород). В соревнованиях по Быстрым шахматам 1 место у Александра Иванова (г.Белгород ), 2 - 4 место разделили сразу 3 участника, дополнительные показатели раставили их в следующем порядке: 2 место Иван Климов(г.Губкин), 3 место Сергей Фетисов(г.Бирюч), 4 место у ветерана Ивана Сумарокова (г.Шебекино). Среди женщин лучший результат у Софьи Белявцевой (г.Белгород), 2 место у Анастасии Шалопутовой ( г.Белгород). Лучший результат среди шахматистов Ракитянского района в обоих номинациях показал Сергей Вдовытченко(п.Пролетарский).

Всем участникам. занявшим призовые места, были вручены подарки от управления физической культурой и спорта Ракитянского района.

Дарья Андреева, соб.кор. БРОО «Шахматная федерация».