2 июня, в кафе «У Ксюши», расположенного в парковой зоне п.Волоконовка, по инициативе Управления образования администрации Волоконовского района состоялось открытое первенство Волоконовского района по русским шашкам, посвящённое 65-летию образования Белгородской области.

В соревновании приняло участие 24 шашиста из Волоконовского района, Шебекинского и Новооскольского городских округов. Играли по Швейцарской системе в 9 туров с использованием компьютерной программы для жеребьёвки «Swiss Master 5.5». Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

На финише состязания сразу три участника набрали по 7 очков из 9 возможных. По дополнительным показателям на первом месте оказался Леонид Нагорский (п. Волоконовка). На втором месте расположился Михаил Ковалюк (г. Шебекино). Замкнул тройку призёров Иван Сумароков (г. Шебекино). Победитель и призёры награждены грамотами, медалями и ценными призами от Управления образования администрации Волоконовского района.

Поощрительные призы в следующих номинациях получили:

Иван Поиркэ (г. Новый Оскол) и Пётр Кулёв (п. Волоконовка) – «Лучшему из старейших участников» (За 70 лет). Они набрали по 4,5 очка.

София Нагорная (г. Новый Оскол) – приз «Лучшему из школьников» – 5 очков.

Лилия Новикова (г. Шебекино) – приз «За лучший результат среди женщин» – 5 очков.

Все школьники получили сладкие призы.

С. Гончарук – главный судья соревнования