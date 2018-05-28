«Открытое первенство Волоконовского района по русским шашкам»

Опубликовано пн, 28/05/2018 - 09:43 пользователем Маслова Ирина

 27 мая в кафе «У Ксюши» парковой зоны п. Волоконовка состоялось открытое первенство Волоконовского района по русским шашкам, посвящённое 90-летию образования Волоконовского района.

   В соревновании приняли участие 20 шашистов из Волоконовского, Валуйского и Новоосокльского районов. Играли по Швейцарской системе в восемь туров. Контроль времени 20 минут до конца партии. Если по истечении времени игра не заканчивалась, то ставились шахматные часы с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику.

   С результатом 7,5 очков из 8 возможных первое место уверенно занял Леонид Нагорский (п.Волоконовка).

   6 очков набрал  занявший второе место Алексей Дорохов (п.Волоконовка).  Замкнул тройку призёров Сергей Лотышев (п.Волоконовка), набравший 5,5 очков.

   Победитель и призёры награждены грамотами и ценными призами от управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Волоконовского района.

   Поощрительные призы в следующих номинациях получили: Пётр Кулев (п.Волоконовка) – приз «Лучшему из старейших участников», Маргарита Шаталова (г.Новый Оскол) – приз «За волю к победе», Никита Майоров (п.Волоконовка) – приз «Лучшему школьнику», София Нагорная (г.Новый Оскол) – приз «За лучший результат среди женщин».

   Самый юный участник соревнования восьмилетний Матвей Майоров (п.Волоконовка) получил сладкий приз.

                          С.Гончарук – главный судья соревнования

   

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