27 мая в кафе «У Ксюши» парковой зоны п. Волоконовка состоялось открытое первенство Волоконовского района по русским шашкам, посвящённое 90-летию образования Волоконовского района.

В соревновании приняли участие 20 шашистов из Волоконовского, Валуйского и Новоосокльского районов. Играли по Швейцарской системе в восемь туров. Контроль времени 20 минут до конца партии. Если по истечении времени игра не заканчивалась, то ставились шахматные часы с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику.

С результатом 7,5 очков из 8 возможных первое место уверенно занял Леонид Нагорский (п.Волоконовка).

6 очков набрал занявший второе место Алексей Дорохов (п.Волоконовка). Замкнул тройку призёров Сергей Лотышев (п.Волоконовка), набравший 5,5 очков.

Победитель и призёры награждены грамотами и ценными призами от управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Волоконовского района.

Поощрительные призы в следующих номинациях получили: Пётр Кулев (п.Волоконовка) – приз «Лучшему из старейших участников», Маргарита Шаталова (г.Новый Оскол) – приз «За волю к победе», Никита Майоров (п.Волоконовка) – приз «Лучшему школьнику», София Нагорная (г.Новый Оскол) – приз «За лучший результат среди женщин».

Самый юный участник соревнования восьмилетний Матвей Майоров (п.Волоконовка) получил сладкий приз.

С.Гончарук – главный судья соревнования