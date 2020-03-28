В НИУ «БелГУ» прошло открытое Первенство университета по стоклеточным шашкам среди обучающихся на Кубок профсоюзной организации НИУ «БелГУ», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.

Соревнования проходили в Центре развития интеллектуальных видов спорта. Среди участников мужского турнира было много иностранных студентов. Впервые в наших соревнованиях принял участие обучающийся из Монголии.

В женском турнире с 6,5 очками из 7 первое место заняла Шафоростова Екатерина (Институт фармации, химии и биологии), на втором месте с 5,5 очками Ткачева Вера (Медицинский колледж). Сразу две участницы набрали по 4 очка, но дополнительные показатели вывели на третье место Будко Анастасию (Институт инженерных и цифровых технологий), оствавив Пыркину Анастасию (Медицинский колледж) на четвертом месте.

В мужском турнире набрав 6,5 очков из 7, первое место занял Зубков Алексей (Педагогический институт) на втором месте с 6 очками обучающийся из Молдовы Танурков Афанасий (Институт фармации, химии и биологии). Два представителя Института инженерных и цифровых технологий набрали одинаковое количество очков по 5, но дополнительные показатели вывели на третье место обучающегося из Туркменистана Отузова Вепу, оставив Трощенко Вячеслава на четвертом месте. Были отмечены также участники, занявшие пятое и шестое места: Мансуров Жавохир (Институт фармации, химии и биологии) из Таджикистана, Батбаяр Батулт (Педагогический институт) из Монголии.

Награждение участников проводили председатель профкома НИУ «БелГУ» Валерий Кузьмич Тимофеев и главный судья соревнований, директора Центра развития интеллектуальных видов спорта, Александр Иванов. Все призеры были награждены грамотами и медалями, победители кубками, от профсоюзного комитета университета. Участники, занявшие первые три места в турнире девушек и шесть мест в мужском турнире получили памятные призы с символикой профкома и университета.

А. Иванов , директор ЦРИВС НИУ «БелГУ»