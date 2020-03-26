Открытое Первенство университета по шахматам на Кубок профсоюзной организации НИУ «БелГУ», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.

Опубликовано чт, 26/03/2020 - 00:04 пользователем Маслова Ирина

    В НИУ «БелГУ» прошло открытое Первенство университета по шахматам среди обучающихся  на Кубок профсоюзной организации НИУ «БелГУ», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.

      Соревнования проходили в Центре развития интеллектуальных видов спорта  и шахматном клубе университета. 32 участника мужского турнира и 17 женского представляли почти все  институты  и колледжи университета, иностранные  обучающиеся из Ирака, Китая, Вьетнама, Таджикистана и Туркменистана, а также школьники обучающиеся в ЦРИВС.                                                                      В женском турнире  первое место заняла    Полина Чистикова  (инжиниринговый колледж), на втором месте  воспитанница Центра,  9 летняя Соня Круглянская,     3 место у Натальи Тынаевой (медицинский колледж).  

   Мужской турнир проводился в два этапа,  участники занявшие первые  три места на первом этапе  выходили в финал, где к ним  присоединялись  два сильнейших шахматиста университета  Владимир Базаров (аспирант Института инженерных  и цифровых технологий) и Григорий Кобзев ( институт фармации, химии и биологии).  В итоге они набрали одинаковое количество очков и как  и в прошлом году  разыграли  звание чемпиона  в дополнительном матче, который не выявил победителя и только в решающей  блиц партии  победу одержал  Владимир Базаров, Григорий Кобзев вновь стал вторым. Третье место, занял Владислав Пилипенко   (Институт  инженерных  и цифровых технологий).  

         Среди иностранных  обучающихся лучшим стал Аль-Аасси Аббас Валид (институт фармации, химии и биологии), второе место у Ирхаеема Бакера( Медицинский институт),  на 3 месте Хамид Ахсан (институт фармации, химии и биологии),  все представители  Ирака.

        Среди детей, обучающихся в ЦРИВС,  лучший результат показал Денис Шовкопляс, на втором месте Никита Коваленко, третий результат у  Александра Токарева, родители  всех призеров работают в нашем вузе.

      Специальными призами также были отмечены:   Содикова Насиба (Институт наук о земле) из Узбекистана  и Трощенко Вячеслав (Институт  инженерных  и цифровых технологий). 

         Награждение участников проводили председатель профкома НИУ «БелГУ»  Валерий Кузьмич Тимофеев и главный судья соревнований, директора Центра развития интеллектуальных видов спорта, Александр Иванов.  Все призеры  были награждены грамотами, медалями и памятными подарками, победители кубками, от  профсоюзного комитета университета.

 

                                                                    Евгений Мирошников., тренер ЦРИВС НИУ «БелГУ»

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