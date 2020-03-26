Открытое Первенство университета по шахматам на Кубок профсоюзной организации НИУ «БелГУ», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.

В НИУ «БелГУ» прошло открытое Первенство университета по шахматам среди обучающихся на Кубок профсоюзной организации НИУ «БелГУ», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.

Соревнования проходили в Центре развития интеллектуальных видов спорта и шахматном клубе университета. 32 участника мужского турнира и 17 женского представляли почти все институты и колледжи университета, иностранные обучающиеся из Ирака, Китая, Вьетнама, Таджикистана и Туркменистана, а также школьники обучающиеся в ЦРИВС. В женском турнире первое место заняла Полина Чистикова (инжиниринговый колледж), на втором месте воспитанница Центра, 9 летняя Соня Круглянская, 3 место у Натальи Тынаевой (медицинский колледж).

Мужской турнир проводился в два этапа, участники занявшие первые три места на первом этапе выходили в финал, где к ним присоединялись два сильнейших шахматиста университета Владимир Базаров (аспирант Института инженерных и цифровых технологий) и Григорий Кобзев ( институт фармации, химии и биологии). В итоге они набрали одинаковое количество очков и как и в прошлом году разыграли звание чемпиона в дополнительном матче, который не выявил победителя и только в решающей блиц партии победу одержал Владимир Базаров, Григорий Кобзев вновь стал вторым. Третье место, занял Владислав Пилипенко (Институт инженерных и цифровых технологий).

Среди иностранных обучающихся лучшим стал Аль-Аасси Аббас Валид (институт фармации, химии и биологии), второе место у Ирхаеема Бакера( Медицинский институт), на 3 месте Хамид Ахсан (институт фармации, химии и биологии), все представители Ирака.

Среди детей, обучающихся в ЦРИВС, лучший результат показал Денис Шовкопляс, на втором месте Никита Коваленко, третий результат у Александра Токарева, родители всех призеров работают в нашем вузе.

Специальными призами также были отмечены: Содикова Насиба (Институт наук о земле) из Узбекистана и Трощенко Вячеслав (Институт инженерных и цифровых технологий).

Награждение участников проводили председатель профкома НИУ «БелГУ» Валерий Кузьмич Тимофеев и главный судья соревнований, директора Центра развития интеллектуальных видов спорта, Александр Иванов. Все призеры были награждены грамотами, медалями и памятными подарками, победители кубками, от профсоюзного комитета университета.

Евгений Мирошников., тренер ЦРИВС НИУ «БелГУ»