26 октября в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 прошло открытое первенство подросткового клуба по месту жительства им. В.Чеченева по быстрым шахматам.

Первенство организовано МБУДО «Юность» и МБУДО «ДЮСШ №4», при финансовой поддержке молодёжного Совета территории № 27 города Белгорода (председатель И.В.Манышев) и управляющей компанией УК РЭУ 5(генеральный директор Петрова Лилия Алексеевна).

В соревнованиях приняли участие девочки и мальчики из подростковых клубов по месту жительства и воспитанники шахматного клуба. Всего в турнире играли 30 шахматистов, среди них -11 девочек и 19 мальчиков.

Играли по швейцарской системе в 7 туров, с контролем времени - 10 минут каждому участнику до конца партии.

В итоге 1-2 места в общем зачете среди юношей поделили Шалопутов Андрей и Дикунов Артем, набравшие по 6,5 очков. Лучший дополнительный показатель вывел Шалопутова Андрея на первое место, третье место занял Романюк Иван.

4-5 места поделили, соответственно, Воронин Лев и Воловиков Артем.

У девочек в общем зачете первенствовала Тичак Ксения, 2-3 места поделили Кравцова Елена и Смирнова Дарья, при равенстве очков личная встреча завершилась в пользу Кравцовой. 4-5 места у Калашниковой Ирины и Малышкиной Полины.

Среди шахматистов клуба им.В.Чеченева победителем стал Конарев Никита, на втором месте Урядин Максим, третье место занял Демонов Артем.

Очень хорошие результаты показали ребята и девочки из подросткового клуба «Огонек» (тренер Слюняев А.А.), Дополнительными призами награждены Чебан Игорь, Гузева Кристина и Гуренкова Злата.

Удачно сыграл самый юный участник соревнований Андросов Владимир, набравший 3 очка.

Призёры и победитили в основном и дополнительных номинациях награждены грамотами и сладкими призами.

Педагог-организатор клуба им. В.Чеченева С.А.Топилина