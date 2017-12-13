«Открытое первенство Новооскольского района по русским шашкам»

10 декабря в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол прошло открытое первенство Новоосокльского района по русским шашкам (молниеносная игра). Соревнование было посвящено празднованию в честь иконы Божией Матери, именуемой «Знамение» и одному из значимых государственных праздников – День Конституции Российской Федерации (отмечается 12 декабря).

В этот день в гости к новооскольцам приехали 5 ведущих шашиста из Волоконовского района и пгт. Волоконовка.

Всего на старт вышло 22 участника. Отрадно отметить, что участвовало много молодых перспективных шашистов.

Играли по Швейцарской системе в 7 туров с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. Жеребьёвка проводилась с использованием компьютерной программы «Swiss Mаstar 5.5».

В результате только один участник прошёл весь турнир без поражений. Это Анатолий Фиронов (г.Новый Оскол). Он 5 партий выиграл, а две партии свёл вничью и, набрав 6 очков, уверенно занял первое место. По 5,5 очков набрали Сергей Лашин (с.Покровка, Волоконовский район) и Леонид Нагорский (пгт.Волоконовка). Дополнительные показатели вывели на второе место Сергея.

Победитель и призёры награждены дипломами и медалями от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новоосокльского района и призами от спонсора.

Лучший результат среди школьников показал Максим Коркин (МБОУ «СОШ №2» г.Новый Оскол), который набрал 4 очка из 7. В зачёте среди девочек лучший результат показала Маргарита Шаталова (МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол), которая набрала 3,5 очка. очка. Они также получили призы. Приз самого юного участника соревнования достался пятилетнему Степану Дробышеву (МДОУ Д/сад №8 п.Прибрежный, Новооскольский район). Он две партии выиграл, а в двух партиях добился ничейного результата.

Все участники соревнования в качестве сувениров получили календари на 2018 год. Для них в Читальном Зале была организована книжная выставка «Героями наша Отчизна сильна», на которой демонстрировались книги о Героях Отечества.

С.Гончарук – главный судья соревнования